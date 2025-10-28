Bloqueos hoy en CDMX: estas zonas y vialidades serán afectadas este 28 de octubre

Marchas programadas hoy en CDMX

FRENTE NACIONAL DE SINDICATOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 06:00

Lugar: Palacio Nacional

Destino: Cámara de Diputados

Demanda: Radicación de 2,000 millones de pesos para abatir rezago en educación media superior, homologación, recategorización y basificación del personal docente y administrativo, así como cubrir déficit presupuestal anual en subsistemas educativos.

Organizaciones en apoyo: FENSACONALEP, FENSCECYTES, FEMESCECYTE, FUNTTBC, FUNTTC, SUTDEO, Sindicato Representativo Democrático e Incluyente y FSUCB

Observaciones: Posible arribo de autobuses al punto de concentración

PALESTINA MX

Alcaldía: Miguel Hidalgo

Hora: 16:00

Lugar: Estela de Luz

Destino: Torre Reforma, Av. Paseo de la Reforma No. 483, Col. Cuauhtémoc

Demanda: Exigen que la empresa mexicana Orbia Advance desinvierta de Netafim por relación con explotación de recursos en territorio palestino

Organizaciones en apoyo: Movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones en México

Observaciones: Posible incorporación de otras organizaciones

SINDICATO NACIONAL AZTECA DE TRABAJADORES DE ALTO RIESGO

Alcaldía: Coyoacán

Hora: 10:00

Lugar 1: Av. Zacatépetl y Av. Centro Comercial, Col. Jardines del Pedregal de San Ángel

Hora 2: 10:30

Lugar 2: Estadio Banorte (estacionamiento), Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa

Destino: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Blvd. Adolfo López Mateos No. 1968, Col. Los Alpes, Álvaro Obregón

Demanda: Rechazo a nuevos porcentajes de exclusión en plan piloto de trabajadores de plataformas digitales

Organizaciones en apoyo: Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y Conductores y Repartidores de Aplicación UBER, DIDI e INDRIVE

Concentraciones previstas durante el día

VANGUARDIA MEXICANA DE TRABAJADORES Y EXTRABAJADORES DE SEGURIDAD PÚBLICA A.C.

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 11:00

Lugar: Plaza de la Ciudadela, Col. Centro

Demanda: Atención a integrantes con juicios laborales atrasados

COMITÉ ESTUDIANTIL DE LA UAM IZTAPALAPA

Alcaldía: Iztapalapa

Hora: 14:00

Lugar: UAM Iztapalapa, Av. San Rafael Atlixco No. 186

Demanda: Ofrenda colectiva por Día de Muertos para víctimas de feminicidio y violencia

Organizaciones en apoyo: Colectiva Estudiantil Garra Revolucionaria

COLECTIVO CICLO VIDA

Alcaldía: Xochimilco

Hora: 11:00

Lugar: Museo Arqueológico de Xochimilco

Demanda: Evento “Ni una bici blanca más” y ofrenda para ciclistas fallecidos

Observaciones: Posible participación vecinal

FRENTE CONTRA LAS DESAPARICIONES Y LA VIOLENCIA GENERALIZADA EN MÉXICO

Alcaldía: Tlalpan

Hora: 12:00

Lugar: Escuela Nacional de Antropología e Historia

Demanda: Encuentro “Reflexión y conciencia de todas y todos” sobre desaparición en México

Observaciones: Participación de colectivos de búsqueda

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA ENAH

Alcaldía: Tlalpan

Hora: 14:00

Lugar: Escuela Nacional de Antropología e Historia

Demanda: Asamblea para discutir pliego petitorio académico y administrativo

COMITÉ ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UNAM

Alcaldía: Coyoacán

Hora: 14:00

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria

Demanda: Mesa de trabajo sobre seguridad, becas y servicios universitarios

MOVIMIENTO MEXICANO DE SOLIDARIDAD CON CUBA

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 18:30

Lugar: Embajada de Estados Unidos, Paseo de la Reforma No. 305

Demanda: Exigencia de levantar bloqueo económico contra Cuba

Organizaciones en apoyo: Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí y Federación de Jóvenes Comunistas México