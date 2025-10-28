Bloqueos hoy en CDMX: estas zonas y vialidades serán afectadas este 28 de octubre

Marchas programadas hoy en CDMX
FRENTE NACIONAL DE SINDICATOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 06:00
Lugar: Palacio Nacional
Destino: Cámara de Diputados
Demanda: Radicación de 2,000 millones de pesos para abatir rezago en educación media superior, homologación, recategorización y basificación del personal docente y administrativo, así como cubrir déficit presupuestal anual en subsistemas educativos.
Organizaciones en apoyo: FENSACONALEP, FENSCECYTES, FEMESCECYTE, FUNTTBC, FUNTTC, SUTDEO, Sindicato Representativo Democrático e Incluyente y FSUCB
Observaciones: Posible arribo de autobuses al punto de concentración
PALESTINA MX
Alcaldía: Miguel Hidalgo
Hora: 16:00
Lugar: Estela de Luz
Destino: Torre Reforma, Av. Paseo de la Reforma No. 483, Col. Cuauhtémoc
Demanda: Exigen que la empresa mexicana Orbia Advance desinvierta de Netafim por relación con explotación de recursos en territorio palestino
Organizaciones en apoyo: Movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones en México
Observaciones: Posible incorporación de otras organizaciones
SINDICATO NACIONAL AZTECA DE TRABAJADORES DE ALTO RIESGO
Alcaldía: Coyoacán
Hora: 10:00
Lugar 1: Av. Zacatépetl y Av. Centro Comercial, Col. Jardines del Pedregal de San Ángel
Hora 2: 10:30
Lugar 2: Estadio Banorte (estacionamiento), Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa
Destino: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Blvd. Adolfo López Mateos No. 1968, Col. Los Alpes, Álvaro Obregón
Demanda: Rechazo a nuevos porcentajes de exclusión en plan piloto de trabajadores de plataformas digitales
Organizaciones en apoyo: Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y Conductores y Repartidores de Aplicación UBER, DIDI e INDRIVE
Concentraciones previstas durante el día
VANGUARDIA MEXICANA DE TRABAJADORES Y EXTRABAJADORES DE SEGURIDAD PÚBLICA A.C.
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 11:00
Lugar: Plaza de la Ciudadela, Col. Centro
Demanda: Atención a integrantes con juicios laborales atrasados
COMITÉ ESTUDIANTIL DE LA UAM IZTAPALAPA
Alcaldía: Iztapalapa
Hora: 14:00
Lugar: UAM Iztapalapa, Av. San Rafael Atlixco No. 186
Demanda: Ofrenda colectiva por Día de Muertos para víctimas de feminicidio y violencia
Organizaciones en apoyo: Colectiva Estudiantil Garra Revolucionaria
COLECTIVO CICLO VIDA
Alcaldía: Xochimilco
Hora: 11:00
Lugar: Museo Arqueológico de Xochimilco
Demanda: Evento “Ni una bici blanca más” y ofrenda para ciclistas fallecidos
Observaciones: Posible participación vecinal
FRENTE CONTRA LAS DESAPARICIONES Y LA VIOLENCIA GENERALIZADA EN MÉXICO
Alcaldía: Tlalpan
Hora: 12:00
Lugar: Escuela Nacional de Antropología e Historia
Demanda: Encuentro “Reflexión y conciencia de todas y todos” sobre desaparición en México
Observaciones: Participación de colectivos de búsqueda
COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA ENAH
Alcaldía: Tlalpan
Hora: 14:00
Lugar: Escuela Nacional de Antropología e Historia
Demanda: Asamblea para discutir pliego petitorio académico y administrativo
COMITÉ ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UNAM
Alcaldía: Coyoacán
Hora: 14:00
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria
Demanda: Mesa de trabajo sobre seguridad, becas y servicios universitarios
MOVIMIENTO MEXICANO DE SOLIDARIDAD CON CUBA
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 18:30
Lugar: Embajada de Estados Unidos, Paseo de la Reforma No. 305
Demanda: Exigencia de levantar bloqueo económico contra Cuba
Organizaciones en apoyo: Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí y Federación de Jóvenes Comunistas México