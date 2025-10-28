Publicidad

CDMX

Bloqueos hoy en CDMX: estas zonas y vialidades serán afectadas este 28 de octubre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana advierte sobre marchas y concentraciones programadas que afectarán distintos puntos de la ciudad.
mar 28 octubre 2025 08:24 AM
Actividades convocadas por sindicatos, colectivos estudiantiles, organizaciones civiles y grupos sociales generarán desplazamientos y posibles bloqueos desde primeras horas y hasta la noche. (Expansión|Gemini)

Este martes 28 de octubre se prevén bloqueos y afectaciones viales en distintos puntos de la Ciudad de México debido a movilizaciones anunciadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). La agenda no solo contempla la presencia de feligreses por el Día de San Judas Tadeo en zonas como Templo de San Hipólito, también están programadas marchas, protestas laborales, actividades estudiantiles y concentraciones políticas en al menos seis alcaldías.

Actividades convocadas por sindicatos, colectivos estudiantiles, organizaciones civiles y grupos sociales generarán desplazamientos y posibles bloqueos desde primeras horas y hasta la noche. Las rutas indicadas por las agrupaciones y los puntos de reunión permiten anticipar qué zonas tendrán impacto en la circulación.

Marchas programadas hoy en CDMX

FRENTE NACIONAL DE SINDICATOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 06:00

Lugar: Palacio Nacional

Destino: Cámara de Diputados

Demanda: Radicación de 2,000 millones de pesos para abatir rezago en educación media superior, homologación, recategorización y basificación del personal docente y administrativo, así como cubrir déficit presupuestal anual en subsistemas educativos.

Organizaciones en apoyo: FENSACONALEP, FENSCECYTES, FEMESCECYTE, FUNTTBC, FUNTTC, SUTDEO, Sindicato Representativo Democrático e Incluyente y FSUCB

Observaciones: Posible arribo de autobuses al punto de concentración

PALESTINA MX

Alcaldía: Miguel Hidalgo

Hora: 16:00

Lugar: Estela de Luz

Destino: Torre Reforma, Av. Paseo de la Reforma No. 483, Col. Cuauhtémoc

Demanda: Exigen que la empresa mexicana Orbia Advance desinvierta de Netafim por relación con explotación de recursos en territorio palestino

Organizaciones en apoyo: Movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones en México

Observaciones: Posible incorporación de otras organizaciones

SINDICATO NACIONAL AZTECA DE TRABAJADORES DE ALTO RIESGO

Alcaldía: Coyoacán

Hora: 10:00

Lugar 1: Av. Zacatépetl y Av. Centro Comercial, Col. Jardines del Pedregal de San Ángel

Hora 2: 10:30

Lugar 2: Estadio Banorte (estacionamiento), Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa

Destino: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Blvd. Adolfo López Mateos No. 1968, Col. Los Alpes, Álvaro Obregón

Demanda: Rechazo a nuevos porcentajes de exclusión en plan piloto de trabajadores de plataformas digitales

Organizaciones en apoyo: Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y Conductores y Repartidores de Aplicación UBER, DIDI e INDRIVE

Concentraciones previstas durante el día

VANGUARDIA MEXICANA DE TRABAJADORES Y EXTRABAJADORES DE SEGURIDAD PÚBLICA A.C.

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 11:00

Lugar: Plaza de la Ciudadela, Col. Centro

Demanda: Atención a integrantes con juicios laborales atrasados

COMITÉ ESTUDIANTIL DE LA UAM IZTAPALAPA

Alcaldía: Iztapalapa

Hora: 14:00

Lugar: UAM Iztapalapa, Av. San Rafael Atlixco No. 186

Demanda: Ofrenda colectiva por Día de Muertos para víctimas de feminicidio y violencia

Organizaciones en apoyo: Colectiva Estudiantil Garra Revolucionaria

COLECTIVO CICLO VIDA

Alcaldía: Xochimilco

Hora: 11:00

Lugar: Museo Arqueológico de Xochimilco

Demanda: Evento “Ni una bici blanca más” y ofrenda para ciclistas fallecidos

Observaciones: Posible participación vecinal

FRENTE CONTRA LAS DESAPARICIONES Y LA VIOLENCIA GENERALIZADA EN MÉXICO

Alcaldía: Tlalpan

Hora: 12:00

Lugar: Escuela Nacional de Antropología e Historia

Demanda: Encuentro “Reflexión y conciencia de todas y todos” sobre desaparición en México

Observaciones: Participación de colectivos de búsqueda

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA ENAH

Alcaldía: Tlalpan

Hora: 14:00

Lugar: Escuela Nacional de Antropología e Historia

Demanda: Asamblea para discutir pliego petitorio académico y administrativo

COMITÉ ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UNAM

Alcaldía: Coyoacán

Hora: 14:00

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria

Demanda: Mesa de trabajo sobre seguridad, becas y servicios universitarios

MOVIMIENTO MEXICANO DE SOLIDARIDAD CON CUBA

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 18:30

Lugar: Embajada de Estados Unidos, Paseo de la Reforma No. 305

Demanda: Exigencia de levantar bloqueo económico contra Cuba

Organizaciones en apoyo: Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí y Federación de Jóvenes Comunistas México

