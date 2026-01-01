¿Hay doble Hoy No Circula este 1 de enero de 2026 por la contingencia ambiental regional?

Zonas del Valle de México donde aplica la contingencia

Alcaldías de la Ciudad de México

- Iztapalapa

- Milpa Alta

- Tláhuac

- Xochimilco

Municipios del Estado de México

- Amecameca

- Atlautla

- Ayapango

- Chalco

- Cocotitlán

- Ecatzingo

- Juchitepec

- Ozumba

- Temamatla

- Tenango del Aire

- Tepetlixpa

- Tlalmanalco

- Valle de Chalco Solidaridad

Restricciones para industria y servicios en la zona afectada

Las fuentes fijas de la industria manufacturera, de competencia federal o local, que cuenten con procesos de combustión o actividades generadoras de partículas deberán reducir 40% sus emisiones.

Se suspenden las actividades de concreteras que no cuenten con equipos de control de emisiones, así como los procesos de cocción de ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales.

En el sector servicios, quedan suspendidas las obras de construcción, remodelación, demolición y movimiento de tierras, con excepción de rellenos sanitarios. También se detienen las actividades de bancos de materiales pétreos y el manejo de materiales a cielo abierto en establecimientos de arena y grava.

Asimismo, se suspenden operaciones en establecimientos que utilicen leña o carbón como combustible y que no cuenten con sistemas de control de emisiones.

Cómo queda el programa Hoy No Circula durante la contingencia

El comunicado no establece cambios específicos al programa Hoy No Circula. No obstante, dentro de las acciones para reducir emisiones, se indica la reducción del uso del vehículo particular y el uso preferente del transporte público en la zona donde se aplica la contingencia.

Las autoridades reforzarán la detección y sanción de vehículos ostensiblemente contaminantes, unidades sin verificación y automotores que circulen el día que no les corresponde, así como vehículos de transporte de materiales que circulen sin lona o con derrames.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este jueves 1ro de enero en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.

🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/me3jkOqj78 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 1, 2026

¿Y el viernes 2 de enero?

El programa Hoy no Circula se mantiene normal este viernes 2 de enero, por lo que no pueden circular en la Ciudad de México ni en el Estado de México los vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 o 0 y holograma 1 o 2.

Medidas para reducir emisiones durante la contingencia

Se prohíbe cualquier tipo de quema de materiales o residuos, incluidas las realizadas con fines de adiestramiento o capacitación. También se recomienda no utilizar chimeneas domésticas y mantener cerradas puertas y ventanas en interiores.

En caso de contar con aire acondicionado en hogares o vehículos, se sugiere usar el modo de recirculación. Para reducir la exposición a partículas en interiores, se indica no encender velas ni quemar leña, carbón u otros materiales.

Cualquier incendio debe reportarse de inmediato a los teléfonos de emergencia en Ciudad de México, Estado de México, Conafor, Locatel, CATGEM y Probosque.

La CAMe informó que a las 15:00 horas se emitirá un nuevo boletín con la evaluación de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, o antes si la situación lo amerita.