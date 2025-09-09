¿Qué artistas estarán en las alcaldías el 15 de septiembre 2025 por el Grito de Independencia?

Iztapalapa
El salsero Diego Morán entonará diversos éxitos para quienes decidan acudir a esta demarcación, la sede es la Macroplaza ubicada en avenida Cuitláhuac s/n, Barrio de San Lucas.
Expansión consultó a la alcaldía a través de Facebook sobre el horario del evento e hicieron el llamado a estar pendientes a las redes sociales.
Magdalena Contreras
En La Magdalena Contreras los festejos se llevarán a cabo a partir de las 16:00 horas y se presentarán los siguientes grupos musicales:
La Ejecutiva a las 19:00 horas
Los Socios del Ritmo a las 20:30 h
Los Nuevos Cadetes a las 22:00 horas
Grito de Independencia a las 23:00 horas
Los Plebes del Rancho a las 23:45 horas
Milpa Alta
En la explanada de la alcaldía ubicada en se presentará David Zahan como un homenaje a Frankie Ruiz. La cita es a las 19:30 horas en Malacachtepec Momoxco, Villa Milpa Alta.
Tláhuac
El Grito está programado a las 22:40 horas.
En los festejos se prevén fuegos pirotécnicos y la presentación de los siguientes grupos musicales:
Israel Valdez y su Banda
Éfrén David “El Romance Hecho Cumbia”
Jair Alcántar y el Mariachi “Gallleros”
Talento local, rock, espectáculo de drones y piromusical
Tlalpan
También se presentará el salsero Alberto Barros a las 20:00 horas. La dirección de la explanada es Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro de Tlalpan.
Xochimilco
Los artistas invitados en esta alcaldía son Jorge Carmona y Mariana Seoane. La cita es a las 21:00 horas.
Hasta la publicación de esta nota las alcaldías Cuajimalpa de Morelos y Venustiano Carranza no tenían evento publicado en sus redes sociales.