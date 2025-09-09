Publicidad

CDMX

Todos los artistas y eventos en las alcaldías de la CDMX por los festejos patrios

Este será el primer Grito de Independencia que entonará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde el Zócalo de la CDMX. Festejos que se extenderán a diversas alcaldías.
mar 09 septiembre 2025 03:53 PM
¿Qué artistas estarán en las alcaldías el 15 de septiembre 2025 por el Grito de Independencia?
Representantes de diversos géneros musicales serán los encargados de amenizar las festividades de las Fiestas Patrias en 2025 en las alcaldías de la CDMX.

Los mexicanos celebran en septiembre el inicio de la Independencia, una ocasión que sirve de pretexto para entonar el Grito desde diversas plazas públicas. En el Zócalo de la CDMX, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará la ceremonia, que estará amenizada por La Arrolladora Banda El Limón , una de las agrupaciones más representativas de la música regional mexicana.

Las alcaldías de la CDMX también tienen preparadas diversas actividades; a continuación, te presentamos la cartelera.

Bandas, mariachi, ferias y verbena en alcaldías de la CDMX

Álvaro Obregón

Esta alcaldía informó a sus habitantes y visitantes que por motivo de los festejos patrios, la calle 10 estará cerrada del 12 al 16 de septiembre, por lo que recomienda tomar precauciones. Se tiene previsto que desde las 14:00 horas del lunes 15 de septiembre arranque la verbena con música, comida y baile.

La dirección es Calle 10, esquina Canario, colonia Tolteca, informó la alcaldía en su página de Facebook .

Azcapotzalco

En la explanada de la alcaldía ubicada en Calle Castilla Ote. s/n, Centro. Se presentarán a partir de las 22:00 horas del lunes 15 de septiembre, los siguientes grupos:

Pequeños Musical
Willie González
Banda de Son Jarocho Siquisirí
Mariachi Viajeros
El Jilguero

Benito Juárez

En esta alcaldía, la Banda Foreños será quien amenice la fiesta en la explanada ubicada sobre avenida Cuauhtémoc número 1240, colonia Santa Cruz Atoyac, a partir de las 18:00 horas, de acuerdo con lo que informó en su página oficial de Facebook .

Coyoacán

El 15 de septiembre, en el Jardín Hidalgo de la alcaldía se presentará Alberto Barros, también conocido como el “Gigante de la Salsa”. También se prevé la presencia de Daniel y su Maracombo, Sofi Saar y el grupo Kapsula.

Cuauhtémoc

Los festejos en esta demarcación comenzarán a las 17:00 horas del lunes 15 de septiembre en la explanada. Los artistas confirmados son:

Julio Preciado, la leyenda de la Banda

Sonido Condor

Gustavo A. Madero

Desde las 18:00 horas se tiene prevista la presencia de

Remmy Valenzuela

Nicky Jam

Iztacalco

En esta alcaldía los festejos comenzarán desde las 10:00 horas debido a que se coronará a la Reina de las Fiestas Patrias, además de feria, fuegos pirotécnicos, además de un concierto amenizado por los siguientes artistas:

El Yaki

Mariachi de América de Jesús Rodríguez de Híjar

Grupo Dinastía González

Juanma

Iztapalapa

El salsero Diego Morán entonará diversos éxitos para quienes decidan acudir a esta demarcación, la sede es la Macroplaza ubicada en avenida Cuitláhuac s/n, Barrio de San Lucas.

Expansión consultó a la alcaldía a través de Facebook sobre el horario del evento e hicieron el llamado a estar pendientes a las redes sociales.

Magdalena Contreras

En La Magdalena Contreras los festejos se llevarán a cabo a partir de las 16:00 horas y se presentarán los siguientes grupos musicales:

La Ejecutiva a las 19:00 horas

Los Socios del Ritmo a las 20:30 h

Los Nuevos Cadetes a las 22:00 horas

Grito de Independencia a las 23:00 horas

Los Plebes del Rancho a las 23:45 horas

Milpa Alta

En la explanada de la alcaldía ubicada en se presentará David Zahan como un homenaje a Frankie Ruiz. La cita es a las 19:30 horas en Malacachtepec Momoxco, Villa Milpa Alta.

Tláhuac

El Grito está programado a las 22:40 horas.

En los festejos se prevén fuegos pirotécnicos y la presentación de los siguientes grupos musicales:

Israel Valdez y su Banda

Éfrén David “El Romance Hecho Cumbia”

Jair Alcántar y el Mariachi “Gallleros”

Talento local, rock, espectáculo de drones y piromusical

Tlalpan

También se presentará el salsero Alberto Barros a las 20:00 horas. La dirección de la explanada es Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro de Tlalpan.

Xochimilco

Los artistas invitados en esta alcaldía son Jorge Carmona y Mariana Seoane. La cita es a las 21:00 horas.

Hasta la publicación de esta nota las alcaldías Cuajimalpa de Morelos y Venustiano Carranza no tenían evento publicado en sus redes sociales.

