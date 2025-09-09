Lluvias fuertes y granizo en CDMX: hora crítica del pronóstico del clima hoy 9 de septiembre

Pronóstico general de este martes

El boletín de la SGIRPC señala que durante el día predominará un ambiente cálido, acompañado de cielo medio nublado a nublado. Bajo estas condiciones, existe la posibilidad de tormentas intensas que se extiendan hasta la madrugada del miércoles.

También se prevé viento variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 km/h. Este factor podría intensificar los efectos de las precipitaciones en zonas vulnerables de la capital, en especial en áreas propensas a encharcamientos.

La autoridad local reiteró que el Sistema de Alerta Temprana se mantendrá activo durante la jornada. Con ello se busca ofrecer actualizaciones oportunas en caso de que las condiciones empeoren.

Clima en CDMX por hora

El escenario de mayor riesgo está previsto entre las 13:00 y las 02:00 horas. Durante este periodo se concentrará la mayor parte de las lluvias intensas, acompañadas de actividad eléctrica y granizo en distintas zonas de la ciudad.

El punto crítico ocurrirá alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera el mayor desarrollo de nubosidad y descargas eléctricas. Después de ese lapso, las precipitaciones continuarán de forma constante hasta la madrugada del 10 de septiembre.

Protección Civil pidió a la ciudadanía tomar precauciones y mantenerse atenta a posibles afectaciones en la movilidad urbana, caída de ramas y acumulación de agua en vialidades.

Temperaturas esperadas en las próximas 24 horas

A continuación, se presenta la evolución del clima para este martes y madrugada del miércoles:

- 09:00 h: 17 °C

- 12:00 h: 20 °C, incremento de nubosidad.

- 15:00 h: 24 °C, máxima del día con tormenta eléctrica y lluvia fuerte.

- 18:00 h: 19 °C

- 21:00 h: 17 °C

- 00:00 h: 16 °C

- 03:00 h: 15 °C

- 06:00 h: 15 °C

- 09:00 h (miércoles): 17 °C, lluvias aisladas. La temperatura mínima prevista es de 15 °C y la máxima alcanzará 24 °C. En cuanto a la precipitación acumulada, se estima entre 15 y 29 milímetros.