Asaltan a mujer extranjera en Centro CDMX; buscan a responsables en el Metro

El agresor escapó junto a otra persona a bordo de una motocicleta, mientras que la víctima fue trasladada a un hospital.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ingresaron a la Línea 2 del Metro de la capital, donde supuestamente habrían ingresado los asaltantes tras abandonar la motocicleta.

Los policías buscaron en las estaciones San Cosme y Normal, pero hasta el momento no se reportan detenidos.

Después de que en redes sociales se rumorara que hubo disparos al interior del Metro, autoridades señalaron que no hubo detonaciones y ninguna persona lesionada dentro de las instalaciones.

''La marcha de trenes opera con normalidad tras una interrupción del servicio durante el operativo''.