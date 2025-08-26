Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Asaltan a mujer extranjera en Centro CDMX; buscan a responsables en el Metro

Los policías buscaron en las estaciones San Cosme y Normal, pero hasta el momento no se reportan detenidos.
mar 26 agosto 2025 06:51 PM
Línea 12 vuelve a dar Servicio
Autoridades reportan que el Metro mantiene sus operaciones de forma normal.

Una mujer fue herida de bala durante un asalto en las inmediaciones del Hotel Congreso, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la mujer de origen extranjero recibió el disparo en el abdomen después de que un sujeto le exigiera entregar sus pertenencias.

Publicidad

El agresor escapó junto a otra persona a bordo de una motocicleta, mientras que la víctima fue trasladada a un hospital.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ingresaron a la Línea 2 del Metro de la capital, donde supuestamente habrían ingresado los asaltantes tras abandonar la motocicleta.

Los policías buscaron en las estaciones San Cosme y Normal, pero hasta el momento no se reportan detenidos.

Después de que en redes sociales se rumorara que hubo disparos al interior del Metro, autoridades señalaron que no hubo detonaciones y ninguna persona lesionada dentro de las instalaciones.

''La marcha de trenes opera con normalidad tras una interrupción del servicio durante el operativo''.

Publicidad

Tags

Ciudad de México

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad