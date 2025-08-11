Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Hoy No Circula Lunes 11 de agosto: estos autos descansan en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula aplica de las 5:00 a 22:00 horas. Evita multas y revisa qué autos no podrán circular en la CDMX y el Edomex.
lun 11 agosto 2025 04:15 AM
Hoy No Circula 11 de agosto de 2025: ¿Qué autos nos salen este lunes en CDMX y Edomex?
El Hoy No Circula es un programa que busca la reducción de contaminantes atmosféricos al restringir la circulación de ciertos autos.

Después del fin de semana, toca volver a la rutina semanal. En caso de que vayas en auto, revisa si no tienes restricciones por el Hoy No Circula.

Estos son los vehículos que no podrán salir el lunes 11 de agosto de 2025.

Publicidad

¿Qué autos no circulan este lunes?

Según los calendarios de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, así como el de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, las restricciones de circulación aplican para los vehículos de estas características:

Engomado amarillo;
Holograma 1 y 2;
Terminación de placas 5 y 6.

Los hologramas 0 y 00 están exentos de restricciones, así como:

- Taxistas.
- Motocicletas.
- Transporte público.
- Transporte de carga.
- Vehículos conducidos por trabajadores de la salud (con tarjetón autorizado).

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa aplica de la 05:00 a las 22:00 horas para las 16 alcaldías de la CDMX, así como los siguientes municipios del Estado de México:

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Chicoloapan
  • Ecatepec
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)

  • Almoloya de Juárez
  • Calimaya
  • Chapultepec
  • Lerma
  • Metepec
  • Mexicaltzingo
  • Ocoyoacac
  • Otzolotepec
  • Rayón
  • San Antonio la Isla
  • San Mateo Atenco
  • Temoaya
  • Tenganfo del Valle de Toluca
  • Xonacatlán
  • Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)

  • Almoloya del Río
  • Atizapán
  • Capulhuac
  • Texcalyacac
  • Tianguistenco
  • Xalatlaco

En el caso de la ZMVT y ZMST, están regulados por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, y en estos municipios no aplican las multas.

hoy-no-circula.jpg

Multa por no cumplir el Hoy No Circula

En el caso de la CDMX y la ZMVM, la multa por no cumplir con las restricciones vehiculares va e 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 2,262.8 a 3,394.2 pesos.

Recomendaciones ante el Hoy No Circula

Conoce qué días no puede circular tu auto los próximos seis meses con esta herramienta de Sedema:

1. Accede a https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/

2. Selecciona el holograma de tu vehículo y el último dígito de la placa en las casillas

3. Da clic en ‘Consultar’.

sedema.png

La Sedema establecerá qué días tendrás restricciones de circulación. También puedes recibir la información por mensaje SMS a través de la Llave CDMX o con el número de celular.

Publicidad

Tags

automóviles, movilidad

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad