Hoy No Circula Lunes 11 de agosto: estos autos descansan en CDMX y Edomex

¿Qué autos no circulan este lunes?

Según los calendarios de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, así como el de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, las restricciones de circulación aplican para los vehículos de estas características:

Engomado amarillo;

Holograma 1 y 2;

Terminación de placas 5 y 6.

Los hologramas 0 y 00 están exentos de restricciones, así como:

- Taxistas.

- Motocicletas.

- Transporte público.

- Transporte de carga.

- Vehículos conducidos por trabajadores de la salud (con tarjetón autorizado).

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa aplica de la 05:00 a las 22:00 horas para las 16 alcaldías de la CDMX, así como los siguientes municipios del Estado de México:

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenganfo del Valle de Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

En el caso de la ZMVT y ZMST, están regulados por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, y en estos municipios no aplican las multas.

(Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe))

Multa por no cumplir el Hoy No Circula

En el caso de la CDMX y la ZMVM, la multa por no cumplir con las restricciones vehiculares va e 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 2,262.8 a 3,394.2 pesos.

Recomendaciones ante el Hoy No Circula

Conoce qué días no puede circular tu auto los próximos seis meses con esta herramienta de Sedema:

1. Accede a https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/

2. Selecciona el holograma de tu vehículo y el último dígito de la placa en las casillas

3. Da clic en ‘Consultar’.

La Sedema establecerá qué días tendrás restricciones de circulación. También puedes recibir la información por mensaje SMS a través de la Llave CDMX o con el número de celular.