Hoy No Circula Lunes 11 de agosto: estos autos descansan en CDMX y Edomex

Después del fin de semana, toca volver a la rutina semanal. En caso de que vayas en auto, revisa si no tienes restricciones por el Hoy No Circula.
Estos son los vehículos que no podrán salir el lunes 11 de agosto de 2025.
Según los calendarios de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, así como el de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, las restricciones de circulación aplican para los vehículos de estas características:
Engomado amarillo;
Holograma 1 y 2;
Terminación de placas 5 y 6.
Los hologramas 0 y 00 están exentos de restricciones, así como:
- Taxistas.
- Motocicletas.
- Transporte público.
- Transporte de carga.
- Vehículos conducidos por trabajadores de la salud (con tarjetón autorizado).
El programa aplica de la 05:00 a las 22:00 horas para las 16 alcaldías de la CDMX, así como los siguientes municipios del Estado de México:
Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)
Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)
Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)
En el caso de la ZMVT y ZMST, están regulados por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, y en estos municipios no aplican las multas.
En el caso de la CDMX y la ZMVM, la multa por no cumplir con las restricciones vehiculares va e 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 2,262.8 a 3,394.2 pesos.
Conoce qué días no puede circular tu auto los próximos seis meses con esta herramienta de Sedema:
1. Accede a https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/
2. Selecciona el holograma de tu vehículo y el último dígito de la placa en las casillas
3. Da clic en ‘Consultar’.
La Sedema establecerá qué días tendrás restricciones de circulación. También puedes recibir la información por mensaje SMS a través de la Llave CDMX o con el número de celular.