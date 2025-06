Iztapalapa es foco rojo de inundaciones; oposición ve negligencia en CDMX

A debate, efectividad de Operativo Tlaloque de Brugada

La jefa de Gobierno aseguró que fue efectivo el Operativo Tlaloque, el plan con una inversión de 1,510 millones de pesos presentado apenas el 30 de mayo por la mandataria para hacer frente a la temporada de lluvias.

En la ciudad se registraron 76 encharcamientos con las lluvias del 3 de junio, mientras en 2017 una precipitación de similar magnitud provocó 200, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

“La mayoría (de los puntos afectados) fueron atendidos en menos de 12 horas mediante el Operativo Tlaloque”, sostuvo Brugada.

El Gobierno de la ciudad desplegó un equipo de 150 técnicos, 50 vehículos entre camiones hidroneumáticos, equipos de bombeo tipo Hércules y vehículos de bombeo de emergencia, así como cajas secas, grúas tipo hiab, pipas de agua tratada y camiones de volteo, reportó Segiagua.

Legisladores de oposición cuestionaron la efectividad del operativo ante inundaciones, encharcamientos y daños ocurridos en la ciudad.

“No basta con ayudar a salir a la gente atrapada en el Metro, si no garantizamos la seguridad de sus instalaciones. No basta con mandar equipos de emergencia a rescatar gente atrapada en los bajo puentes, si antes no se montan dispositivos de seguridad para evitar zonas de riesgo”, se pronunció la diputada local, Liz Salgado, del PAN.