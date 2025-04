Hoy No Circula, 25 de abril 2025: qué carros no salen en CDMX y Edomex

La CAMe suspendió la contingencia ambiental en la CDMX y Edomex. Este es el Hoy No Circula del viernes 25 de abril de 2025, con los autos que no podrán salir o tendrán multa.

La contingencia ambiental fue suspendida el jueves 24 de abril a las 18:00 horas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). (erlucho/Getty Images)