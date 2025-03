Brugada da la bienvenida a manifestaciones por el 8M en la CDMX

“No podemos decir que están resueltos los problemas que aquejan a las mujeres, no podemos hablar de democracia si las voces han sido interrumpidas, no se puede hablar de igualdad si hay pobreza, No se puede hablar de igualdad, mientras haya violencia hacia las mujeres”, resaltó.

Brugada señaló que mientras exista violencia o desigualdades contra las mujeres el 8 de marzo no debe ser de fiesta, sino de exigencia. “El 8 de marzo es día de lucha, así que bienvenidas todas las manifestaciones, las movilizaciones y la gran marcha histórica”, dijo.

Clara Brugada asumió el compromiso de generar acciones en favor de las mujeres en su administración y adelantó que próximamente habrá un relanzamiento de la alerta por violencia de género que incluye el sistema de cuidados, leyes y adiciones a la constitución en materia de justicia a las mujeres, mecanismos de denuncia y protección entre otros rubro.

“Mujeres, tienen a sus diputadas, a las alcaldesas y al gobierno como sus aliadas”, aseguró.