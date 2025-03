Placas foráneas en CDMX con contingencia ambiental: ¿cómo aplica en este caso?

¿Qué restricción aplica para las placas foráneas en contingencia en la CDMX?

Si atendemos la generalidad de placas foráneas, es decir, de todos los estados que no son la Ciudad de México, estas placas no pueden circular, pues no tienen verificación.

"Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.", se lee en el comunicado de la Comisión Ambiental.

⚠️Aviso Importante⚠️

Se activa Contingencia Ambiental atmosférica por ozono en la Ciudad de México.



Aquí te dejamos las restricciones para este jueves 27 de febrero:https://t.co/n7CPXpuG0k#AnteLaDudaLocatel#LocatelContigo pic.twitter.com/TWSiOe01CY — @locatel_mx (@locatel_mx) February 26, 2025

¿Qué pasa si tengo placas foráneas con verificación obligatoria?

Para las entidades con verificación obligatoria como Morelos o Querétaro, aplica el mismo caso que para las placas de la Ciudad de México; sólo pueden circular los autos con hologramas 0 y 00 pero que la terminación de la placa no sea 1 y 2; es decir, también pueden circular las que terminen en letra.

En Locatel se están aclarando parte de esas dudas:

Buenas tardes, este jueves 27 de febrero de 2025 no podrá circular los vehículos con permisos para circular sin placas, antiguos, demostración, pase turístico y placas foráneas.

Tampoco podrá circular si tiene holograma de verificación 1 y terminación de placa 6.

Atiende Majo S.* — @locatel_mx (@locatel_mx) February 27, 2025

¿Qué pasa si tengo placas foráneas con verificación voluntaria?

Si tu auto es de un estado como Campeche, que no tiene verificación obligatoria, pero verificaste voluntariamente, significa que estás cumpliendo con la norma y sí puedes circular con holograma 0 siempre y cuando tu placa no termine en 1 y 2.

Esta es una consulta a Locatel:

"¿Si tengo placas foráneas con terminación 3, pero con verificación voluntaria circulo?".

Ante casos particulares de vehículos de carga con placas foráneas la recomendación es consultar tu caso por si cuentas con verificación voluntaria.