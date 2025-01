Brugada muestra músculo a 100 días de su gobierno en CDMX

La iztapalapense movió a cerca de 10,000 personas dentro del Auditorio Nacional y 5,000 más que se quedaron en los alrededores, de acuerdo con cifras del gobierno capitalino.

Brugada arrancó su discurso con un reconocimiento a quienes, como ella, ocuparon la Jefatura de Gobierno y son fundadores de Morena.

"Me honra haber luchado y gobernado al lado del mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"Me siento orgullosa de tener a la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo", dijo al inicio de su discurso que duró una hora y media.

La jefa de Gobierno afirmó que su mandato se rige por los principios de la 'Cuarta Transformación': "No robar, no mentir y no traicionar al pueblo".