Estas son las reglas de tránsito para scooters y bicicletas eléctricas

¿Los scooters y las bicicletas eléctricas necesitan placas?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, los scooters y bicicletas eléctricas se clasifican como vehículos no motorizados. Esto implica que no requieren matrícula o placas para circular, siempre y cuando cumplan con la normativa que establece un límite de velocidad máxima de 25 kilómetros por hora y no posean un motor que continúe funcionando sin pedaleo.

¿Por dónde deben circular?

El reglamento estipula que los scooters y bicicletas eléctricas deben circular por ciclovías o carriles destinados a vehículos no motorizados. En ausencia de estas vías exclusivas, pueden transitar por el carril de extrema derecha de las calles, siempre siguiendo el flujo vehicular y respetando la preferencia de paso de los peatones. Está prohibido utilizar banquetas o espacios peatonales para desplazarse.

Multas que podrían enfrentar

Las infracciones relacionadas con el uso inadecuado de scooters y bicicletas eléctricas incluyen circular en espacios prohibidos, exceder el límite de velocidad o no respetar la prioridad de paso de peatones.

Circular sin respetar las reglas de tránsito podría implicar una multa de 5 a 10 veces la UMA. Considerando que el valor actual de la UMA es de 108.57 pesos, los infractores podrían pagar entre 542.85 y 1,085.70 pesos.

Exceder el límite de velocidad permitido o utilizar zonas peatonales indebidas también podría generar sanciones dentro de este rango.

Regulación de bicicletas y scooters eléctricos en CDMX

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México está evaluando nuevas regulaciones para los vehículos no motorizados como las bicicletas eléctricas, monopatines y scooters. Esta iniciativa busca garantizar la seguridad de los usuarios y la convivencia con otros actores viales. Se ha propuesto que las bicicletas eléctricas que superen los 25 kilómetros por hora estén emplacadas y que sus conductores utilicen casco adecuado.