López Casarín: "Construir comunidad va a ser fundamental para la seguridad"

La movilidad es un problema en varias de las vialidades de la alcaldía, ¿qué se planea hacer junto a la Secretaría de Movilidad?

Tenemos (en Álvaro Obregón) una parte plana y tenemos las barrancas, que es la gran mayoría del porcentaje de nuestro territorio. En esta zona cuando tienes una barranca –principalmente las calles por las cuales circula más del 80% del tráfico vehicular– es una calle que normalmente está en la parte alta.

Con el Cablebús generaremos un impacto positivo para que ya no las personas tengan que trasladarse a la ruta. Es un componente importante de por qué el Cablebús va a ser una gran aportación en cuanto a los retos de movilidad.

Estamos trabajando ya con el Gobierno de la Ciudad de México el poder hacer operativos viales (…) para que primero con los vecinos no haya autos que se detienen en segunda y a veces hasta tercera fila, que los comercios a ciertas horas pico no descarguen sus productos y que haya una conciencia que vaya más allá de la personal sobre el colectivo.

De ahí en coordinación con la Semovi poder hacer estos planes conjuntos, estos programas para poder ejecutar que en la vialidad pueda haber un tránsito vehicular mucho más afluente a lo que hoy nos estamos encontrando.

¿Hará revisión de la administración de su antecesora, Lía Limón (PAN-PRI-PRD)?

Nuestra intención es ver para adelante, trabajar, que nuestra energía se enfoque en lo que más de 209,000 personas pidieron que es un gobierno diferente y ese gobierno lo estamos llevando a cabo.

Sin embargo hay un área que está trabajando con nosotros la cual está revisando puntualmente cada uno de estos documentos entregados, cada uno de los presupuestos ejecutados o ejercidos, los proyectos.

De encontrar alguna irregularidad…

Por supuesto que si encontrásemos alguna irregularidad, será denunciado.