El Ingreso Ciudadano Universal dará 2 mil pesos a adultos de 57 a 59 años

¿Qué es el Ingreso Ciudadano Universal de la CDMX?

Este programa social, orientado para las personas de 57 a 59 años, busca brindar apoyo económico debido a que el proceso de envejecimiento de la población, junto con las barreras a la reinserción laboral o a empleos bien remunerados, implica una marginación a este grupo de edad, pese a que aún son socialmente activos.

El Ingreso Ciudadano Universal busca apoyar a la población ante estas problemáticas de manera universal, y contribuir al derecho social de una vida digna a través de un apoyo económico bimestral de 2 mil pesos.

El monto aprobado para iniciar este programa es de 40 millones de pesos, que serán administrados por Sebien, con una cobertura del 6.05%, que representa a 330 mil 818 personas, con prioridad a las que padecen pobreza, que suman 135 mil 557 individuos.

Se espera que para 2027, la cantidad de personas beneficiarias sumen 341 mil 85. El gobierno capitalino asegura que la distribución será de manera proporcional entre hombres y mujeres.

¿Quiénes pueden acceder al Ingreso?

De acuerdo con el aviso de las reglas de operación, publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX, los requisitos para acceder al programa son:

1) Tener al momento de la inscripción al programa de 57 a 59 años 11 meses.

2) Radicar permanentemente en la Ciudad de México.

3) No contar con otras ayudas económicas gubernamentales de la misma naturaleza.

4) La solicitud de incorporación al Programa, será́ personal y directa por la persona interesada.

¿Cuáles son los requisitos?

Para inscribirse, requieren presentar la siguiente documentación, original y copia:

a) Identificación oficial vigente con fotografía. (Credencial de elector del INE, Cedula Profesional, pasaporte).

b) Acta de nacimiento (solo en el caso de que no sea visible la fecha de nacimiento en la identificación oficial).

c) Clave única del registro de población (CURP), en caso de no ser visible en los documentos de identificación oficial.

d) Comprobante de domicilio vigente con antigüedad no mayor a tres meses (recibo telefónico, agua, contrato de arrendamiento, constancia de residencia, etc.) en caso de que no sea visible en la identificación oficial.

Además de lo anterior mencionado, la persona interesada deberá suscribir con forma autógrafa la solicitud de incorporación, salvo a excepciones que no puedan realizarlo, una persona responsable podrá hacerlo mediante una carta compromiso adicional.

Estos requisitos al Programa estarán disponibles para consulta en el portal electrónico de la SEBIEN , por lo que se solicita estar pendiente del portal oficial para conocer el inicio y procedimiento de inscripción.