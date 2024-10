Alcaldes alinean estrategia de atención ciudadana con la del Gobierno de la CDMX

La estrategia del gobierno central

El pasado 8 de octubre, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, lanzó el programa “Zócalo de Gobierno Ciudadano” como parte de su plan de audiencias públicas. Este programa tiene como objetivo atender personalmente, junto con los miembros de su gabinete, las solicitudes y peticiones de la ciudadanía en temas como servicios públicos, seguridad, movilidad y agua, entre otros.

Este ejercicio es una versión ampliada de las audiencias públicas que Brugada implementó durante su gestión como alcaldesa de Iztapalapa entre 2018 y 2023. Como parte de este modelo, el 10 de octubre la jefa de Gobierno recorrió las calles de la colonia Obrera, en la Alcaldía Cuauhtémoc, para atender personalmente las necesidades de los vecinos casa por casa.

Durante este recorrido estuvo acompañada de su equipo de trabajo y de la titular de la demarcación, Alessandra Rojo de la Vega, quien llegó a esa posición bajo las siglas de PAN, PRI y PRD.

La jefa de gobierno destacó que su administración tiene como propósito dejar atrás el escritorio y la burocracia de las oficinas, y atender de manera directa las demandas ciudadanas. Además, señaló que este acercamiento busca prevenir posibles manifestaciones de los capitalinos motivadas por la falta de servicios.

“Una servidora que viene como ustedes, tengo en mi corazón y en mi mente gobernar con ustedes. Y aquí nadie (ningún secretario) se me va a escapar, porque la gente viene y me dice: Me recibió fulano, mengana, y no me atendió. Yo siempre me entero”, advirtió.