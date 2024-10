Los 16 alcaldes rinden protesta en el Congreso de la Ciudad de México

Cravioto promete diálogo con 16 alcaldes

César Cravioto, próximo secretario de Gobierno de la Ciudad de México en el gobierno de Clara Brugada, aseguró que habrá diálogo y colaboración con las y los 16 alcaldes, incluyendo a quienes representan a la oposición.

"Con los 16 alcaldes y alcaldesas vamos a trabajar de la mano para solucionar los problemas de las colonias, barrios, unidades habitacionales y pueblos", señaló.

Cravioto afirmó que la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, se ha reunido con "practicamente todos" los alcaldes y las alcaldesas, a excepción de aquellas alcaldías donde aún estaba por definirse en tribunales el resultado de la elección.

Estimó que en los 100 primeros días de Gobierno de la administración de Brugada se instale el Cabildo, integrado por la mandataria y los alcaldes y alcaldesas.

López Casarín afirma no permitirá que se ensucie su elección

El alcalde de Álvaro Obregón acusó que existe un "desaseo" en la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual encontró que el político rebasó primero en 26,000 pesos su tope de campaña y después se elevó a más de un millón de pesos.

Previo a tomar protesta en el cargo, López Casarín sostuvo que continuará la lucha legal pues se busca "ensuciar" su victoria en las urnas.

"Esta batalla no la voy a dejar porque no voy a permitir que se ensucie, porque salimos más de 209,000 obregonenses, vecinas y vecinos, a decir 'queremos un gobierno diferente'", afirmó ante medios de comunicación.

"No, por supuesto que no", respondió López Casarín al ser cuestionado sobre si aún hay posibilidad de que se anule la elección.

Rojo de la Vega sigue sin respuesta de la próxima jefa de Gobierno

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, indicó que aún no ha tenido respuesta a la solicitud de reunirse con la próxima jefa de Gobierno, Clara Brugada.

"Tenemos que tener una buena coordinación, no he recibido respuesta, no tengo duda que en los próximos días habrá esta reunión con Clara Brugada y nos vamos a coordinar por el bien de las vecinas y vecinos", dijo.

Descartó que vaya a existir una división al ser ella una alcaldesa de oposición, pues ganó como candidata de PAN, PRI y PRD, mientras Morena se mantiene en la Jefatura de Gobierno y ganó la mayoría de las alcaldías.

"Vamos a ser conscientes de que las campañas electorales acabaron y más allá de los colores partidistas los funcionarios, los servidores públicos tenemos que tener un único interés que es cambiarle la vida a la gente", declaró ante medios de comunicación.

Entre sus primeras acciones al frente de la alcaldía estará presentar el programa de seguridad 'Blindar Cuauhtémoc' y los funcionarios deberán firmar un compromiso 3 de 3 de no ser agresores de género. "Ningún violentador va a estar en el gobierno y no debería haberlo en ningún otro".