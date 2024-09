Diputados del PAN van por ruta legal para intentar frenar la Reforma Judicial

En rueda de prensa, el diputado federal Héctor Saúl Téllez Hernández anunció que el equipo legal del PAN ya presentó diversos amparos y acciones de inconstitucionalidad contra la propuesta del Poder Ejecutivo para que ministros, jueces y magistrados sean sometidos a voto popular.

Dijo que un primer paso en la ruta panista contra la Reforma al Poder Judicial es que las respectivas bancadas no se presenten a las sesiones en San Lázaro y el Senado, donde se valida el documento que fue circulado a los Congresos estatales y que más de una veintena ya aprobó.

“El Grupo Parlamentario de Acción Nacional no participará en este acto administrativo porque no vamos a convalidar un proceso viciado desde su origen. Este acto consolidará la muerte de la República, especialmente de los derechos humanos y la división de poderes en nuestro país. Acción Nacional no será sepulturero de la democracia en México”, subrayó.

Confió en que las vías legales sean un método efectivo para frenar la publicación de la Reforma Judicial en el Diario Oficial de la Federación y no descartó acudir ante todos los organismos nacionales e internacionales.

“Acudiremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Internacional de Justicia para buscar cobertura y recomendaciones a nivel internacional, impidiendo que esta reforma judicial se implemente”, explicó.

Por su parte, la diputada federal Kenia López Rabadán señaló que la decisión de no acudir a la declaratoria de constitucionalidad de la Reforma Judicial responde a que “es un eslabón más en la cadena de destrucción de la democracia mexicana. Nosotros no convalidaremos este acto de autoritarismo y retroceso”.

El diputado capitalino Ricardo Rubio llamó a conformar un bloque opositor a la Reforma Judicial

"No nos quedaremos de brazos cruzados. Exhortamos al Poder Judicial y a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a presentar controversias constitucionales contra esta reforma nociva que destruye la República", afirmó Rubio.

Sin dar a conocer mayores detalles, el Partido Acción Nacional celebró que un juez federal haya admitido a trámite un juicio de amparo contra la publicación de la Reforma Judicial en el Diario Oficial de la Federación.

Celebramos el amparo otorgado por un juez federal para suspender la publicación de la reforma judicial del régimen morenista en el Diario Oficial de la Federación, con lo que impide por el momento su aplicación e implementación.



Todo el proceso estuvo lleno de irregularidades y… — Acción Nacional (@AccionNacional) September 13, 2024

En la conferencia de prensa también participaron los diputados federales Federico Döring y Margarita Zavala, así como los legisladores locales Frida Guillén, Federico Chávez y Raúl Torres.