Beca universal a estudiantes se aplicará por completo hasta 2026

Declaró que la educación pública no es solo aulas y profesores, sino también apoyo a las familias para que los niños puedan estudiar. Aseguró que este tipo de educación “es la mejor de todas las educaciones”.

Junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, mencionó que aparte de esa beca universal para estudiantes de educación obligatoria en México también habrá otro programa nuevo que es el apoyo económico a mujeres de 60 a 64 años.

“Es un reconocimiento a la labor que hemos hecho las mujeres mexicanas, porque nosotros cuidamos a los hijos, claro que debería ser un trabajo de la pareja, pero en general la labor del hogar descansa en las mujeres”, mencionó.

Durante el evento de evaluación de programas y proyectos de educación y deporte en Tlaxcala, Sheinbaum prometió que su gobierno, que comenzará el 1 de octubre de 2024, dará continuidad a la Cuarta Transformación, por lo que aseguró que seguirá con los programas sociales que implementó Andrés Manuel López Obrador, como la pensión a adultos mayores.

“Habrá continuidad y va haber avance con la 4T, porque esta es una revolución pacífica similar a la Independencia, Revolución Mexicana, solo que pacifica, pero no por ello menos importante o menos profunda; el pueblo de México decidió en 2018 que quería cambiar el rumbo del país y este 2 de junio de 2024 ratificó que lo que quiere el pueblo de México es que continué la Cuarta Transformación de la vida pública”, dijo.

AMLO: me voy contento con el retiro

López Obrador celebró que la oposición no ganó las elecciones presidenciales, pues aseveró que, de haber pasado, existiría preocupación sobre la aplicación de los programas sociales.

“Fue lo mejor que nos pudo pasar a los mexicanos; es una bendición que se va a tener una presidenta como Claudia Sheinbaum para darle continuidad a la trasformación. Por eso estoy contento. Imagínense lo contrario. Imagínense si no hubiese sido así, toco plástico, aquí no es madera; imagínense como estaríamos, preocupados, porque los programas de bienestar no estarían asegurados”, mencionó.

Recordó que en las campañas presidenciales la oposición ya aseguraba que no iba a suspender los programas sociales que implementa actualmente el gobierno federal; sin embargo, dijo que esos políticos son "mentirosos".

“Últimamente ya empezaban a decir que no iban a cambiar los programas de bienestar, pero los conocemos bien. Son muy falsarios nuestros adversarios conservadores; tienen tres características. La primera es que son muy hipócritas y eso hay que tenerlo presente. La segunda es que les gusta mucho el dinero, tienen esa enfermedad por lo material, y la tercera es que son muy autoritarios, les gusta la represión”, dijo.

López Obrador aseguró que se va contento a su retiro, porque se queda Claudia Sheinbaum al frente de la presidencia. Aseveró que ya cumplió con su ciclo como presidente y que no está a favor de la reelección.

"Que bueno que ahora va a ver continuidad con todos los programas y otros programas, porque Claudia (Sheinbaum), ademas de la experiencia y su capacidad es una mujer con mucha imaginación y mucho talento. Por eso me voy muy contento al retiro. Ya cumplí con mi ciclo, Ya llevó muchos años luchando y ya voy a jubilarme", enfatizó.