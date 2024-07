"Calle huele a gasolina", alertan en zona afectada por huachicol en CDMX

Habitantes de las 30 casas consumidas por el fuego recorren la zona de escombros.



📹 @David_SantiagoH pic.twitter.com/RBZmhCyDT4 — Expansión Política (@ExpPolitica) July 3, 2024

Olor a combustible en el ambiente

Los habitantes de las colonias Cuchilla del Tesoro y San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, se han acostumbrado por décadas al ruido de las operaciones de aterrizaje y despegue del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Pero desde hace unas semanas, hay un olor a petróleo poco convencional que emana del suelo, el cual pudo ser corroborado por Expansión Política tras un recorrió en esta zona de la ciudad.

Al caminar por la avenida 602 que conecta el Periférico Oriente con la zona de Oceanía y pasar por registros o rejillas de alcantarillado, es inevitable percibir el olor que se combina entre las aguas negras, humedad y combustible, el cual ubican los vecinos de la zona como turbosina o diésel.

Al seguir el rastro de los señalamientos de ductos de Pemex por la avenida 613 y la avenida 604, el olor a combustible de las coladeras en algunos puntos se intensificaba.

Aline, una joven que paseaba a sus dos perros en el camellón de la avenida 604, refiere que el aroma inusual ya tiene más de tres semanas en la zona, lo que genera en algunas personas sensibles malestar e incluso desagrado, aunque para estas fechas, ya han logrado adecuarse y convivir con la situación.

“Mis papás han presentado dolor de cabeza, a mí no me afecta tanto, pero lo que sí nos preocupa es no saber de dónde viene ese olor y tampoco saber qué es lo que pase debajo de nosotros”, dijo.

En la avenida 604, entre la calle 662 y 653, existen al menos tres puntos consecutivos donde hay registro de que autoridades escarbaron para llegar a los ductos de Pemex para reparar posibles puntos de huachicoleo de turbosina.

Al pasar sobre ellos, inmediatamente se percibe un aroma intenso a combustible. Durante el recorrido se pudieron observar dos camionetas de Pemex y de la Guardia Nacional, así como tres pipas de la empresa productiva del Estado, que se encontraban estacionadas a un costado de la escuela secundaria 301.

La zona afectada se encuentra en los límites de CDMX y Edomex. (Foto: David Santiago. )

Comercios cómo estéticas, barberías, taquerías, misceláneas, lavanderías e incluso un mercado sobre ruedas instalado en la calle 622, continúan con sus actividades sin ningún tipo de restricción.

La escuela primaria Coronel Silvestre López y la secundaria 158, ubicadas a 200 metros del hallazgo de las tomas clandestinas de combustible, desarrollaron sus actividades escolares sin ningún contratiempo, aunque habitantes aseguraron que autoridades de Protección Civil informarían en caso de alguna medida especial.

Donde sí suspendieron clases dos días como medida de precaución por el olor a combustible y por el incendio del lunes en Ciudad Lago, fue en algunos planteles de la Cuchilla del Tesoro, que colindan con la zona del siniestro.

“En la primaria donde va mi hijo sí se suspendieron dos días las clases como medida de precaución, pero en el kínder donde va a mi hija no hubo suspensión porque no creyeron (las autoridades) que fuera necesario, ya que es una zona separada”, afirmó Mayte, habitante de la alcaldía Gustavo A. Madero.

A pesar de que autoridades aseguran que no existe riesgo, el hecho de ver personal militar vigilando los ductos, así como pipas de Pemex y el olor a combustible le genera incertidumbre.

Mayte, vecina de Gustavo A. Madero, afirma que solo hubo suspensión de dos días de clases (lunes y martes) en escuelas aledañas a la zona del incendio de Nezahualcóyotl como medida precautoria, este miércoles, regresaron a sus actividades normales.



📹 @David_SantiagoH pic.twitter.com/ZRkVwALmIL — Expansión Política (@ExpPolitica) July 4, 2024

Escombros en zona de incendio

El camellón de la avenida 604, donde se registraron las posibles tomas clandestinas en ductos de Pemex, y el predio donde se incendiaron 30 casas en Ciudad Lago, están separados por casi un kilómetro de distancia.

No obstante para llegar a esta zona y al pasar por varias rejillas de alcantarillado, el aroma a combustible no cede e incluso tiende a intensificarse.

A tres días del incendio en Ciudad Lago, solo quedan restos de lo que fueron casas de cartón, lámina, madera.

La zona intervenida por personal de PEMEX y Protección Civil para la reparación de ductos de turbosina.



📹 @David_SantiagoH pic.twitter.com/mxcUK6cL9h — Expansión Política (@ExpPolitica) July 4, 2024

Mauro, uno de los afectados por la conflagración, refirió que los habitantes de esta zona, se dedican a la recolección de basura y otros a las ferias itinerantes.

A pregunta expresa sobre los dichos de otros vecinos respecto a que el incendio pudo ser provocado por una toma clandestina de turbosina, este dijo no tener evidencia de ello, ya que no hay ductos cerca.

“Unos dicen que fue por la volcadura de una pipa por acá que regó combustible y se regó por las coladeras, yo no estoy seguro que sea eso porque aquí, precisamente no hay coladeras, pero si te das cuenta, todo por aquí huele a aceite o como a diésel”, dijo.

Los damnificados de la zona del incendio piden a las autoridades del Estado de México que les informen sobre las causas del incendio y sobre el olor a combustible en el ambiente.

Del lado de la Ciudad de México, el jefe de gobierno Martí Batres anunció que se hará un estudio en la zona de Aragón y la Cuchilla del Tesoro para detectar otras posibles tomas clandestina de hidrocarburo y en su caso repararlas, así como realizar un estudio de suelo para determinar el grado de contaminación.