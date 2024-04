Fiscalía de CDMX niega haber sido alertada en 2020 sobre feminicida de Iztacalco

El cateo realizado por agentes investigadores en el domicilio de Miguel “N” tras el feminicidio de Maria José el pasado 16 de abril en calles de la alcaldía Iztacalco, permitió a las autoridades hallar pruebas de posibles víctimas.

En un mensaje a medios ofrecido por Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía capitalina el 25 de abril, detalló que hasta el momento, existen elementos suficientes para vincular a Miguel “N” con seis víctimas de feminicidio en 2012, 2015, 2018, 2019 y dos en 2024.

La captura de Miguel “N” fue motivo para que familiares de personas que en años anteriores reportaron la desaparición o muerte de mujeres, pudiera ser vinculado al caso de Iztacalco.

Una de las posibles víctimas, podría ser Claudia Andrea, una joven originaria de Morelos, quien sostenía una relación secreta con Miguel “N”, hasta que en 2019, por motivos de trabajo, decidió residir en la Ciudad de México.

En una entrevista concedida a la periodista Azucena Uresti en Radio Fórmula, Ángel, hermano de Claudia Andrea, relata que en diciembre de 2019, la joven dejó de contestar las llamadas telefónicas de sus familiares y al preocuparse por ello, deciden acudir a su departamento en Azcapotzalco, donde la hallaron sin vida.

La sospecha sobre Miguel “N” en este caso, recae en unas fotografías donde se observan juntos él y la víctima, además de otros elementos aportados por el presunto feminicida.

De acuerdo con un reporte de Animal Político , existe un documento que refiere que Miguel “N” fue identificado por la fiscalía de la Ciudad de México desde 2020, sin embargo, no actuaron para su detención. No obstante, la vocería de fiscalía no reconoce dicha información.

La fiscalía de la Ciudad de México ya solicitó apoyo al área de inteligencia de la Guardia Nacional para definir el perfil criminal de Miguel “N”, pues su actuar es muy similar al de otros agresores o asesinos seriales en la capital.

“De acuerdo a diversos testimonios no había mostrado conductas violentas o agresivas en su actuar cotidiano. Casos similares se han presentado con otros criminales seriales investigados por la Fiscalía, como el llamado violador de Periférico, quien a decir de personas que vivían a su alrededor, actuaba como un vecino normal, o bien el caso del taxista del Ajusco a quien se relaciona con tres feminicidios y está en espera de sentencia, a esta persona se le reconocía como un actor de manera ocasional y se encubría con su vehículo de transporte público.” dijo Ulises Lara.