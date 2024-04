Santiago Taboada pide ayuda a comunidad libanesa

Invitado al Centro Libanés, el panista afirmó que en casi tres décadas el grupo político que ha gobernado la capital -primero PRD, ahora Morena- no ha logrado una mejor ciudad.

Nuestra #CDMX sigue siendo un lugar donde la mayoría de habitantes no se sienten seguros.



Pronto, muy pronto, le daremos a todas y todos los vecinos de la ciudad la seguridad que se merecen, sin importar donde vivan. #ElCambioViene en #Seguridad #BlindarCDMX pic.twitter.com/laDPtHLqt9 — Santiago Taboada (@STaboadaMx) April 19, 2024

"La ciudad después de 27 años no tiene mejor Metro, no tiene más agua y no tiene mejor salud. "Muchas de las tragedias más grandes de esta ciudad precisamente han sido por su negligencia", señaló.

El candidato de PAN, PRI y PRD aseguró que en 2021 la oposición ganó en aquellas alcaldías que tuvieron una participación mayor al 50% de los electores, por lo que pidió a los integrantes de la comunidad libanesa que llamen a participar y comparar las opciones políticas.

"Lo que pedimos es que a la gente que está con ustedes primero que no dejen de ir a votar.

"Que le pidan a la gente que compare. Que compare lo que quiere en los próximos seis años, cómo quiere vivir los próximos seis años, con los resultados del gobierno de Santiago Taboada o con los resultados del gobierno de Morena", aseguró.

Taboada fue acompañado de políticos de la coalición opositora, ex funcionarios del gobierno de Felipe Calderón y miembros de su equipo de campaña como Ernesto Cordero, Miguel Ángel Mancera, Manuel Mondragón y Kalb, Javier Lozano, Mariana Gómez del Campo y Daniel Karam.