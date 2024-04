Crónica | Lavar los trastes y bañarse sin saber que el agua está contaminada

Ello ocasionó que personas sensibles a este tipo de elementos, tuvieran reacciones en la piel, ojos e incluso en el organismo.

Erick, habitante de la colonia Nápoles, se considera “hipersensible” de la piel y desde el primer día que detectó un olor similar a la gasolina o lubricante en el agua, en un principio no tomó importancia y se bañó como lo hace a diario.

El problema vino hora después, cuando comenzó a experimentar un sarpullido en la piel.

“No había de otra, sí fue el agua con la que me bañé, me di cuenta porque al lavar los platos también al día siguiente, mis manos se resecaron y salieron ronchas pequeñas en la piel”, explicó.

Habitantes de la Benito Juárez buscan garrafones de agua. (Foto: Pedro Anza/Cuartoscuro )

Por esta razón, Erick decidió no usar el agua de su casa para bañarse o lavar platos e incluso la ropa, por lo que optó, junto con algunos de sus vecinos en comprar una pipa para llenar botes y utilizar esa agua para sus actividades.

Por la compra de la pipa y garrafones, Erick ha tenido que gastar más de mil pesos semanales, situación que además le afecta en sus gastos ordinarios.

Darien Herrera, habitante de la colonia Ciudad de los Deportes, se enfermó del estómago el pasado miércoles tras consumir agua, pese que previamente fue hervida, experimentó náuseas y vómito. Desde entonces, el agua de su casa ya no es utilizada, ni para lavar trastes.

Fue por ello que a diario acude al parque San Lorenzo por dos garrafones que el gobierno de la Ciudad de México proporciona diariamente.

El agua contaminada ha causado protestas en la CDMX. (Foto: Pedro Anza/Cuartoscuro )

“Estos garrafones que son de las plantas de la Marina, si me ayudan para hacer algunas actividades, para beber, ahora compro garrafones, no me gusta esto, siempre consumo agua hervida, pero después de lo que me pasó, ya no me arriesgo”, resaltó.

Magali, habitante de la colonia Tlacoquemécatl, aunque no experimenta el problema del olor a combustible en el agua, decide no arriesgarse y por ello, solicitó al gobierno capitalino el lavado de la sistema de su casa.

“No me importa pagar una o más pipas, aunque me duele el codo, primero está mi salud”, dijo.

El gobierno de la Ciudad de México afirmó que tardarán al menos dos semanas hasta que la sustancia hallada en la red hidráulica de Benito Juárez desaparezca de las tuberías, cisternas o tinacos.