Alerta amarilla por calor y radiación cómo cuidarte al ver el eclipse

Recomendaciones para el cuidado de la piel y los ojos

Recuerda que se activó Alerta Amarilla por temperaturas altas. Toma tus precauciones:

Utiliza gafas y gorra.

Usa bloqueador.

No exponerse al sol por tiempo prolongado.

Evita comer en la vía pública, los alimentos se descomponen rápidamente.

Recomendaciones para el eclipse

Usa gafas especiales y certificadas para mirar el eclipse.

Si se ven rayones o daños, no las uses, cámbialas.

No observes el eclipse con una cámara, binoculares, telescopio u otro dispositivo óptico.

No mires directamente al sol, debido a que se puede dañar la retina de manera instantánea.

Los niños deben ser supervisados durante todo el evento, por un adulto.