Riña entre habitantes de campamento en la Juárez y haitianos deja un lesionado

De acuerdo con la cuenta vecinal de X “La Colonia Juárez”, pasadas las 13:00 horas del 22 de marzo, se registró un enfrentamiento a golpes entre integrantes de una organización dedicada a la toma de predios y los migrantes haitianos, lo que generó momentos de tensión.

Los vecinos de la colonia Juárez reportaron que los habitantes del campamento de la calle Roma, además de agredir verbalmente a los ciudadanos haitianos, también los agredieron con tubos y palos.

En un video que circula en las redes sociales, se escucha que los habitantes del campamento de la calle Roma reclaman a un haitiano por haberle pegado a un menor de edad y, por ello, a un par de migrantes los rodean y le pegan con un bate de béisbol y tubos.

Los habitantes del campamento se enfurecen más, cuando uno de los migrantes en su intento por querer liberarse de las agresiones, golpea a una mujer que lo estaba agrediendo.

Al acudir al punto, el periodista Hernán Gómez reprochó que el gobierno de la Ciudad de México o autoridades migratorias federales no han atendido el llamado de los habitantes de la colonia Juárez para pedir la instalación de un albergue y que los migrantes tengan un espacio digno para su estancia.

“Las personas migrantes están viviendo donde no tienen que vivir y porque las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc ni las autoridades de la Ciudad de México no han logrado resolver el problema de un campamento que lleva ahí ya varios años. (Los migrantes) no tienen baño, no tienen condiciones de higiene, viven entre la basura” afirmó.

Violencia en contra de un migrante haitiano en la Plaza Giordano Bruno, colonia Juárez, golpeado con un bat en la cabeza. Una consecuencia más del abandono institucional frente a estas más de 300 familias migrantes que duermen en plena vía pública en tiendas de campaña. Urge que… pic.twitter.com/BBH7BxHLiI — Hernán Gómez Bruera (@HernanGomezB) March 22, 2024

Vecinos de la colonia Juárez denunciaron que, a pesar de haber llamado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que acudieron a controlar la situación, estos no detuvieron a los agresores, pese a que existían las pruebas del hecho.

A través de una tarjeta informativa, la Policía de la Ciudad de México señaló que tras acudir al lugar de la agresión auxiliaron a una persona de 58 años, quien fue diagnosticado como policontundido, derivado de la agresión, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención.

Los migrantes, en su mayoría haitianos que se encuentran en la plaza Giordano Bruno en la colonia Juárez, son personas que esperan que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ubicada a unas cuadras, sobre la calle de Versalles, les otorgue un permiso para permanecer legalmente en México y puedan transitar rumbo a Estados Unidos.

Los habitantes del campamento en la calle Roma son personas que desde 2017 fueron desalojadas de un inmueble que fue habitado presuntamente de manera ilegal y, por ello, se instalaron en la vía pública, en demanda de que se les restituya su vivienda.