Batres presenta decálogo para evitar uso de recursos de CDMX en campañas

Con el inicio de las campañas políticas el jefe de Gobierno, Martí Batres, presentó un decálogo sobre los límites que deberán seguir los funcionarios públicos en la Ciudad de México.

"Que quede muy claro que la veda electoral no impide al Gobierno realizar sus funciones, no impide que se realicen los servicios del Gobierno, no impide –incluso– la difusión institucional de las funciones de Gobierno", dijo en conferencia de prensa.