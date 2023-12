La importancia de que ciclistas y automovilistas tengan un seguro

Tania Soto, quien lleva 13 años transportándose en bicicleta por la capital del país, contó a Expansión que en 2019 el chofer de una camioneta de transporte de mercancías no la vio girar hacia la derecha y aunque la ciclista tenía el siga, el conductor le pegó de lado.

“Afortunadamente solo salí con unos grandes moretones, fui a revisión médica, me sacaron las placas y todo salió bien. El manubrio de mi bicicleta quedó desecho. El chofer, si no mal recuerdo, me dejó afuera de un consultorio médico y me dio 500 pesos”, dijo.

¿Seguros para autos y bicicletas?

El directivo de Interesse explicó que a pesar de que no existe un seguro para ciclistas tal como sí hay para los automóviles, se tienen diferentes opciones de protección.

"Para los ciclistas, las aseguradoras están haciendo otro tipo de cosas. No se aseguran las bicicletas porque no necesitan un motor ni unas placas para circular que expida la Secretaría de Movilidad capitalina", agregó.

“Hay productos especializados para este tipo de bicicletas por un daño material o por un robo, que es lo más común”, dijo. Lo recomendable es que los ciclistas contraten una póliza que cubra accidentes personales o de gastos personales.

Tania Jiménez Gárces, directora técnica del ramo de automóviles de la aseguradora Mapfre, consideró conveniente que los automovilistas cuenten con un seguro que tenga cobertura de responsabilidad civil.

"Si el conductor fue el responsable, en ese momento, trae esta cobertura para amparar al afectado, en este caso, el ciclista, ya sea por las lesiones al ciclista y en sus bienes, que en este caso sería la bicicleta”, declaró.

“Vamos a poner el ejemplo, si es un choque con ciclistas y el conductor está asegurado en la póliza de auto, ese choque también estaría cubierto en cuanto a los daños que se ocasionan al tercero, los daños que este ciclista habría ocasionado al otro ciclista.

“Si el ciclista es el responsable del incidente de tránsito y él no cuenta con seguro, de alguna forma me van a obligar a garantizar los daños que se hayan causado al tercero, sea un vehículo, sea un peatón o sea un ciclista para prever que en cualquier accidente donde no haya un tercero que sea el responsable o donde no haya un tercero que pueda dar cobertura, porque no tiene un seguro. Entonces ellos mismos puedan hacer frente a este tipo de accidentes y este tipo de gastos”, explicó Jiménez Gárces.

No hay respeto

Tania Soto, ciclista de 38 años, se queja de que los automovilistas no respetan la distancia mínima de 1.5 metros, ni las ciclovías: “Los fines de semana de mañana siempre debes estar muy a las vivas porque hay mucho borracho. Los ciclistas que van en sentido contrario, con audífonos y/o atendiendo el celular son muy comunes y muy peligrosos en general para peatones, autos y otras bicicletas”, aseguró.

GNP también considera importante conocer el alcance de la cobertura de Responsabilidad Civil, ya que ahí se estipulan las coberturas y las condiciones de su aplicación y puede tener alguna variación dependiendo de la protección contratada.

¿Qué hacer cuando hay un percance?

Juan Carlos Alonso, de Grupo Interesse, comparte una serie de pasos en caso de registrarse un accidente donde estén involucrados un automovilista y un ciclista.

1) Mantener la calma y bajarse del automóvil para ver cómo se encuentra la persona. Si te das a la fuga es agravamiento y puedes tener problemas legales.

2) Tener un primer acercamiento para intentar determinar la responsabilidad y hacer frente al caso.

3) Llamar a una ambulancia en caso de que haya una emergencia médica.

4) Hablar a la aseguradora de inmediato, y verificar si tu póliza tiene el acompañamiento legal, para que llegue un abogado y ofrezca el asesoramiento legal.

El Código Penal de la Ciudad de México establece una pena de hasta 10 años de prisión a quien cometa un homicidio culposo con hechos de tránsito. Además, el castigo aumenta si el conductor abandona a la persona luego de atropellarla.

Las multas por no contar con un seguro vigente, equivalen hasta 40 veces la UMA, que serían 4,149 pesos aproximadamente.

¿Y si usas Ecobici?

Si usas un medio como Ecobici es importante que sepas que cuentas con apoyo.

"Comunícate con Ecobici y en caso de ser posible permanece en el lugar del incidente y evita toda negociación con la otra persona afectada. El personal de Ecobici se trasladará al punto para brindar la orientación y/o el apoyo necesario (determinar responsabilidades, valuar daños, realizar convenios, etc)", dice la empresa en un comunicado.

Los contactos son:

Vía telefónica: 55 5005 2424 / 800 3262 421

Whatsapp: 800 3262 421

Chat: ecobici.cdmx.gob.mx

Mensaje directo en redes sociales.