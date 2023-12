AdoptAxolotl, el proyecto de la UNAM para salvar los axolotes en Xochimilco

“Es utilizar las chinampas que forman un laberinto de canales y en ese laberinto se puede poner filtros a las entradas y salidas para que no entren las carpas y las tilapias, que son una gran amenaza para los axolotes y para que mejore la calidad del agua”, señala en entrevista con Expansión Política.

Actualmente, hay 40 chinampas-refugio a lo largo de 5 kilómetros de canales rehabilitados, en una relación donde los chinamperos cuidan y mantienen el espacio de los axolotes y ellos reciben apoyo económico para conservar las técnicas tradicionales de cultivo en chinampa, además de contar con una mejor calidad de agua para sus productos.

Este proyecto también se destaca por preservar a los axolotes en vida silvestre, a diferencia de otros esfuerzos que promueven su conservación y reproducción pero en cautiverio.

“Una especie no es una especie si no está en su hábitat y el hábitat de los axolotes no son las peceras que podemos tener aquí, en Alemania o en Corea.