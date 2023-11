Sandra Cuevas rompe relación con Va por la CDMX; inicia "Bloque Diamante"

En rueda de prensa, Sandra Cuevas explicó que su molestia con los partidos que conforman la alianza Va por la CDMX se debe a que líderes del PAN, PRI y PRD truncaron sus aspiraciones a contender en igualdad de circunstancias con otros políticos que también levantaron la mano.

Explicó que, previo a que el pasado 17 de noviembre los presidentes nacionales Marko Cortés, del PAN, Jesús Zambrano, del PRD y Alejandro Moren,o del PRI, anunciaran la designación de Santiago Taboada como precandidato aliancista, hubo reuniones con liderazgos, los cuales trataron de persuadirla para que desistiera de sus intenciones de competir por la precandidatura a la jefatura de gobierno.

“Me ofrecieron una plurinominal en el número uno como diputada federal para que yo aceptara lo que ellos ya habían acordado, los presidentes nacionales. Yo no estoy necesitada de un cargo, no vengo por cargos, vengo porque me interesa mi ciudad”, explicó.

Sandra Cuevas, incluso exhibió presiones por parte del presidente del PRI en la Ciudad de México, Israel Betanzos, para beneficiar a la familia Barrios, la cual encabeza el comercio informal en la zona centro.

“Alito Moreno no vende a su madre porque está muy grande. Para él, ser institucional es ser lambiscón. A usted le falta orden y disciplina. Me ofreció ser diputada federal para aceptar lo que decidieron”, abundó.

El presidente PAN en la capital, Andrés Atayde, pidió que la dirección general de obras de la alcaldía Cuauhtémoc quedara en manos de ese partido, mientras que la perredista Nora Arias solicitó centenares de plazas y una cuota mensual para operar a favor de la alianza, advirtió Cuevas.

“Por no haber cedido a sus presiones, no hubo espacio para mí en la alianza y les pido perdón a las y los vecinos de Cuauhtémoc porque no supe hacer lo que hacen todos los políticos; desviar el recurso, porque el dinero lo invertí en obras, disculpen por haber hecho las cosas distintas”, afirmó.

Cuevas dijo que su participación en la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNA-CDMX) y en la alianza opositora quedará suspendida, pues auguró que en las elecciones de 2024 varias de estas pasarán a manos de Morena.

“Hoy pongo una pausa con el Frente, con le PAN, con el PRI y con el PRD, por los tratos, por la falta de palabra, por la falta de unidad, por la falta de solidaridad, por la falta de proyecto”, agregó.

Aclaró que su salida de la alianza opositora no significa que se sume al proyecto del partido Morena.