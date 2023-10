Central de Abastos niega conflicto político con Sandra Cuevas tras agresiones

¿Qué dicen las normas?

De acuerdo con el artículo 36 del reglamento interno de la Central de Abasto, queda prohibido a los usuarios obstaculizar las entradas, calles interiores, andenes, andadores, plataformas, banquetas o demás espacios de uso común, así como entorpecer la circulación en los mismos.

En tanto el artículo 44 del mismo señala que no se pueden llevar a cabo actividades que comprometan la funcionalidad de las actividades del mercado.

Reglamento interno de la Central de Abasto de la Ciudad de México (Captura de pantalla. )

No es un tema político

Juan Pablo Espejel, coordinador de planeación y desarrollo de la Central de Abasto (CEDA), explicó en entrevista que este mercado, al ser el más importante del país, tiene un constante movimiento tanto de compradores, como de vendedores y circulación de vehículos pesados.

Dijo que los motociclistas que acompañaban a la alcaldesa con licencia bloquearon una vialidad, además de que no se notificó el objetivo de la visita, toda vez que no era con fines de adquisición de productos.

“Las puertas de la Central de Abasto no están cerradas para nadie, no es un tema político, pero sí pedimos a visitas como la del miércoles, que anuncien su llegada, para generar un dispositivo de seguridad e incluso destinar un espacio que no altere la dinámica del comercio”, detalló.