Cuevas amaga con romper con PAN, PRI y PRD si no la toman en cuenta para CDMX

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, lanzó una advertencia sobre un posible rompimiento con la alianza formada por PAN, PRI y PRD, luego de acusar que se le está excluyendo entre los perfiles para elegir a quien encabezará la candidatura de la oposición por la Jefatura de Gobierno.

“Si no hay un respeto, si no hay un acuerdo, si no hay un reconocimiento, por supuesto que sí habría un rompimiento y por supuesto que sí saldría yo de la alianza.