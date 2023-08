Acceso gratuito al internet ahora es un derecho en la Constitución CDMX

Martí Batres, jefe de Gobierno, afirmó que garantizar el derecho al internet disminuye las brechas de desigualdad entre las personas que viven y transitan la ciudad.

“Si no se tiene acceso al internet eso significa desigualdad, eso significa que hay una brecha, que esa brecha se profundiza.

“No tener acceso a internet significa no tener acceso a un conjunto muy amplio de conocimientos que se encuentran en la red mundial; significa no tener acceso a información expedita y pronta; significa no tener acceso a nuevas formas de recreación; significa no tener acceso a oportunidades económicas”, señaló.

34 mil puntos gratuitos de internet para 2024

Merino detalló que para terminar este 2023 el objetivo es contar con 33,776 puntos de acceso gratuito a internet.

“La meta para el 2024, es lo que prometimos, los 34,001 que van a ser 13,000 más que con los que nos ganamos el Récord Guinness y que consolidan a la Ciudad de México como una ciudad que le apuesta la provisión pública de internet”, agregó el titular de la ADIP.

¿Dónde se instalarán los nuevos puntos de internet gratuito este 2023?