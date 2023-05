Impondrán multas de 1.5 mdp a empresas que no retiren espectaculares en la CDMX

¿Qué dice la Ley de Publicidad Exterior?

La colocación de mobiliario urbano con publicidad integrada debe cumplir estrictamente con los siguientes requisitos :

a) No obstruir el tránsito peatonal ni la accesibilidad universal del espacio público.

b) No afectar la seguridad del tránsito vehicular.

c) No emplazarse sobre Áreas de Valor Ambiental y no implicar la tala o poda de árboles o follaje para su instalación o visibilidad.

d) No generar saturación física ni visual, y

e) Cumplir con lo previsto en esta Ley y su Reglamento.