Retiro de tapiales en plaza Giordano Bruno confronta a Sheinbaum y Sandra Cuevas

Personal de la alcaldía Cuauhtémoc se presentó en el lugar para impedir la acción del gobierno central. Fue entonces que se inició un intercambio de palabras y empujones entre ambas partes.

Después de varios minutos de tensión, agentes tomaron el control de la plazuela, misma que días antes había sido ocupada por decenas de migrantes de centro y Sudamérica, quienes esperaban obtener una respuesta a su situación migratoria por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

En este contexto, la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, culpó a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de usar la fuerza pública para evitar que se lleven acciones para beneficio de los habitantes de la demarcación.

“Quiero decirle Claudia Sheinbaum que no nos interesa, no nos perjudica en nada que esté quitado esas vallas, la remodelación, de todas formas la voy a hacer”, retó la alcaldesa.

Ilegalmente, nuevamente @Claudiashein envía granaderos a impedir que recuperemos y remodelemos la #PlazaGiordanoBruno en la col. #Juárez, violentando mis facultades constitucionales como Alcaldesa de #Cuauhtémoc. Vecinos: ¡Las obras continuarán en favor de sus familias! #SCA pic.twitter.com/DOVJZxgLlT — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) April 12, 2023

En respuesta, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum calificó como ilegal el amurallamiento de la plaza Giordano Bruno, pues aseguró que no se trata de una remodelación, sino de un tema de discriminación contra los migrantes.

“Porque además no es legal, no es legal que haya un tapial ahí, no tiene ningún permiso, vamos a ver ahí qué, pero es importante que la gente lo sepa; o sea que como hay migrantes, ¿vamos a tapiar?”, cuestionó.

Las secretarías de Gobierno y de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México informaron esta tarde que en el operativo para retirar los tapiales de la plaza participaron funcionarios de la Secretaría de Obras y Servicios y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“La plaza referida es un bien público considerado patrimonio cultural de la Ciudad de México y de la nación, ubicada además en un Área de Conservación Patrimonial”, indicaron autoridades capitalinas.

“Por las razones anteriores, la autoridades facultadas para autorizar o no intervenciones en el sitio son exclusivamente de Seduvi y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL)”, agregaron.

De acuerdo con el gobierno central de la capital, la alcaldía Cuauhtémoc sí presentó un proyecto a ambas instancias en el que se describían distintas acciones de modificación del sitio. Sin embargo, ese documento aún se encontraba en análisis.

“Ayer mismo se informó puntualmente a la alcaldía sobre los diversos defectos técnicos del proyecto y que por ningún motivo podrían iniciarse obras, preparativos o instalaciones logísticas en la plaza, ya que no contaban con las autorizaciones requeridas”, indicó la autoridad.