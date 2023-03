Sandra Cuevas acusa que predio quemado en Buenavista fue invadido por morenistas

Los hechos se registraron poco antes de las 19:00 horas cuando un aparente cortocircuito provocó un incendio en una de las casas de lámina y cartón ubicadas en un predio de la calle Carlos J. Meneses.

Al lugar, arribaron elementos del Heróico Cuerpo de Bomberos para sofocar las llamas, sin embargo, gran parte del predio fue consumido.

Al arribar al punto, habitantes de este predio, aparentemente invadido por una organización política afín al partido Morena, enfrentaron a la alcaldesa y pidieron que se ponga a trabajar, por lo que Cuevas respondió que se han arreglado las calles, pero al interior del predio no podían hacer algo al respecto, ya que era responsabilidad de quienes ahí viven.

“¿Qué es lo que pasa? ¿En qué condiciones vive usted señorita?, usted está invadiendo un predio, eso es lo que pasa. Ustedes son los responsables, yo no les dije que se robaran el predio o que se cuelguen de la luz”, respondió Cuevas.

A través de un videomensaje, la alcaldesa en Cuauhtémoc, confirmó que tras concluir los trabajos para sofocar las llamas, dos personas resultaron fallecidas. Dijo que las casas del predio, no contaban con condiciones de seguridad y protección civil adecuadas.

“Esto está construido de puras láminas. El fuego corrió de manera muy rápida y no dio tiempo a algunas personas de salir del lugar cuando llegamos a este punto algunas personas molestas, yo invito a la 4T, invito a morena, a que ya no lleve a su gente a invadir y a robarse los predios para que no vivan en estas condiciones y no generen más muertes”, expresó.

En predio invadido por simpatizantes de #Morena, carente de medidas de protección civil, ocurrió un corto circuito provocando un incendio y dejando 2 muertos. Actuemos responsablemente para evitar tragedias. Brindaré servicios funerarios y censo para ayudar a las familias. #SCA

En una breve entrevista a medios, Cuevas afirmó que la alcaldía apoyaría únicamente con iluminación y baños, pero negó que su administración reconstruya las viviendas, ya que no tiene facultades para ello, en un predio irregular.