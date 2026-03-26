Inteligencia Artificial y Justicia en México. Innovación necesaria, un avance responsable

El caso que dio origen a estas tesis ocurrió cuando un juez, sin explicar su metodología, fijó una garantía procesal de 50,000 pesos por inmueble en disputa. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito decidió revisar esa decisión y, para ilustrar cómo se debería calcular una cifra más razonada, recurrió a una herramienta de IA que realizó cálculos basados en datos oficiales como valores de propiedad, inflación y tasas de interés. El resultado fue un monto menor y, sobre todo, más objetivo, transparente y verificable.

Este ejemplo, aparentemente técnico, encierra una reflexión profunda: la IA no debe sustituir, sino complementar la labor del juez. El Tribunal estableció cuatro principios mínimos que deben guiar el uso de IA en procesos judiciales:

- Proporcionalidad y seguridad: su uso solo cuando sea necesario y adecuado para un fin legítimo.

- Protección de datos personales: evitando que el procesamiento comprometa la información de los involucrados.

- Transparencia y explicabilidad: los métodos, datos y resultados deben poder explicarse y auditarse.

- Supervisión humana: la deliberación y decisión final sigue siendo de los jueces, no de un algoritmo.

Estos principios no son meros adornos retóricos: buscan responder a un dilema central en la era digital: ¿Cómo integrar la tecnología sin sacrificar derechos fundamentales ni el sentido humano de la justicia?

A nivel internacional, el debate sobre el uso de la IA en la impartición de justicia ya se encuentra en una etapa más madura. En la Unión Europea, por ejemplo, el recientemente aprobado Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act) clasifica el uso de IA en el ámbito judicial como de alto riesgo, lo que implica obligaciones estrictas en materia de transparencia, trazabilidad, gestión de riesgos y supervisión humana. El mensaje es claro: la IA puede apoyar tareas técnicas, como análisis de información, estimaciones o clasificación de documentos, pero está expresamente limitada cuando puede afectar derechos fundamentales. En ningún caso se permite que un sistema automatizado sustituya la valoración judicial ni la motivación de una resolución.

En Estados Unidos, el enfoque ha sido más fragmentado pero igualmente cauteloso. Algunos tribunales han utilizado herramientas algorítmicas para evaluar riesgos procesales o agilizar cargas administrativas; sin embargo, estos usos han generado fuertes debates debido a la opacidad de ciertos modelos y a posibles sesgos discriminatorios. Como respuesta, varias cortes han exigido que cualquier herramienta de IA utilizada sea explicable, auditable y sujeta a contradicción por las partes, reforzando el principio de debido proceso. Estas experiencias internacionales muestran que el verdadero reto no es adoptar la tecnología, sino establecer límites claros y responsabilidades definidas, una lección que México tiene la oportunidad de incorporar desde una etapa temprana.