ColumnaInvitada | No nos hemos salvado: las consultas del T-MEC siguen vigentes

El Poder Judicial suspendió la reforma a la LIE y los intentos de implementar la estrategia de transporte y almacenamiento de gas natural de Sener que condicionaba indebidamente el acceso abierto no discriminatorio del sistema de ductos que opera el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), y buscaba fortalecer artificialmente la posición de las EPEs desplazando a los comercializadores privados. Sin embargo, permanecen las prácticas discriminatorias de la CRE tanto para el sector eléctrico como el de hidrocarburos con el retraso de trámites y la negación de permisos, y Pemex aún tiene una prórroga para el cumplimiento de la NOM-016-CRE-2016 en materia de contenido de DUBA que los privados no tienen.

En pocas palabras, México no ha resuelto ni una sola de las quejas señaladas en las consultas. No sólo eso, los dos temas que se han resuelto fueron consecuencia del contrapeso ejercido por el Poder Judicial en contra de los deseos del gobierno federal que, bajo principios y justificaciones que no están en línea con el marco legal vigente, pretende seguir aplicando su política energética.

Seamos claros: no hay señales de corrección de rumbo. El presidente ha propuesto una nueva reforma constitucional en la que plantea otorgar un estatus "especial” a CFE y Pemex, dejando claro que no busca cambiar el rumbo de su política discriminatoria; más bien, le marca una línea de acción a su posible sucesora, quien, además, asegura que continuará por este camino.

Nota del editor: Mónica R. Díaz (@mony_rdiaz) es consultora especializada en temas energéticos en Integralia (@Integralia_MX). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.