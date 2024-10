Última mañanera de AMLO en vivo: Sigue los últimos detalles

Andrés Manuel López Obrador destacó que Claudia Sheinbaum, quien a partir de mañana 1 de octubre será presidenta de México, continuará con las conferencias matutinas.

Agradeció a las y los mexicanos su cariño. “No puedo dejar de decir que me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos, mujeres, hombres, cosa que agradezco de todo corazón. Me dediqué a servir al pueblo, me siento muy orgulloso, muy contento de que atendimos a todos, escuchamos a todos, respetamos a todos pero le dimos preferencia a los más necesitados”, dijo.

Aseguró que bajo el lema ‘por el bien de todos, primero los pobres’ se logró reducir la pobreza pese a la crisis de la pandemia por covid-19, aunque reconoció que creció poco la economía afirmó que hubo una mejor distribución del ingreso y uso del presupuesto, así como el aumento al salario mínimo y no se permitió corrupción o lujos en el gobierno.

Con información de Shelma Navarrete