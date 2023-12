Antes de que concluya su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una iniciativa para prohibir los vapeadores.

“Antes de que yo me vaya, es más, lo voy a hacer antes de que finalice el año, voy a enviar una iniciativa de ley para prohibir los vapeadores”, adelantó este lunes.

El mandatario federal dijo que no le importa si lo aprueban los legisladores o no, pero quiere dejar constancia en que no está de acuerdo con el daño a la salud que hacen los cigarros electrónicos y vapeadores.