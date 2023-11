Manlio Fabio Beltrones, exgobernador de Sonora, dijo hoy que tiene la puerta abierta a la posibilidad de volver al Senado de la República.

“Las cosas en el país no marchan bien y creo que en el futuro la solución está en el Congreso. Yo no he tomado una decisión, estoy evaluando esa situación y pronto lo resolveré”, señaló a Radio Fórmula durante un evento de la Fundación Beatriz Beltrones.