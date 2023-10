El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que con el paro de labores del Poder Judicial el país sale hasta ganando porque cuando están en actividad sus resoluciones suelen beneficiar a presuntos delincuentes.

“No pasa nada, la verdad, no pasa nada, hasta salimos ganando. Están ahí para liberar delincuentes del crimen y de cuello blanco. No imparten justicia, son empleados de las minorías, parece extremo lo que estoy planteando, pero no, ellos solo imparten justicia a los poderosos, no defienden a quienes no tienen con qué comprar su inocencia”, afirmó.