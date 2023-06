Sobre la discusión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llevará a cabo este jueves en torno al "Plan B" electoral, el presidente aseguró que el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, en el que plantea anular la segunda parte del “Plan B” electoral aprobado por el partido Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, "ni siquiera va al fondo”.

Insistió en que se trata de "una invasión, una intromisión al Poder Legislativo.”

“Le van a corregir la plana al Poder Legislativo. Ya convertido en el supremo poder conservador, en defensa de la minoría conservadora. Están argumentando de que la ley no se discutió en el Congreso, no se discutió lo suficiente, cuando sí se discutió y además el bloque conservador en el Congreso no quiso ni siquiera participar”, agregó.