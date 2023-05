El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el paquete de 20 dictámenes que aprobaron los senadores de la República vía “fast track” y en una sede alterna, Xicoténcatl, pues dijo se cumplió con la mayoría de votos establecida en la constitución por lo que no hay ninguna ilegalidad.

“No quieren aceptar que hay una mayoría, no hay mayoría calificada, que es lo que se necesita para hacer una reforma constitucional, pero sí hay mayoría simple: la mitad, más uno, que es lo que se requiere para reformar una ley. Entonces, ¿dónde está la ilegalidad?", cuestionó el presidente.

El presidente defendió el procedimiento mediante el cual los senadores sesionaron y aprobaron, y aclaró que no “son iguales” a los de antes.

“Informarle a la gente porque dicen es que en hora aprobaron 10 leyes, 20 o 30 no sé cuántas, bueno primero esto lo hacían los del bloque conservador antes. ¿Cómo aprobaron las llamadas reformas estructurales?, porque también eso se olvida, con la policía, en sedes alternas, en la madrugada. ¿Saben quiénes hacían esas leyes?, los abogados de las empresas extranjeras. No hicieron lo mismo, no somos iguales”, afirmó.

