El próximo 30 de abril es la fecha límite para que los beneficiarios de la pensión de adultos mayores recojan su tarjeta del Banco de Bienestar, a través de las que se hará la dispersión de sus pagos.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, pidió a los beneficiarios a acudir por su nueva tarjeta. “Se vence el plazo el 30 de abril para realizar el cambio y para quienes van a recibir esta tarjeta, avisarles que el depósito de mayo- junio, aún será en esta tarjeta de Bancomer”, explicó.

La secretaria informó que la mensualidad de julio será depositada en la nueva tarjeta.

También pidió que a quienes aún tienen la tarjeta de Banamex, acudir al cambio del plástico debido a que esa institución bancaria debido a su venta, ya no prestará sus servicios al gobierno de México.

“Para quienes no hayan recibido esta tarjeta o que todavía no hayan pasado por ella, es urgente que acudan a los módulos de rezagados, que los pueden consultar en la página de la Secretaría de bienestar porque no tendremos tarjeta en donde depositarle su pensión entonces les pedimos que acudan de manera pronta”, solicitó.