El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “un bodrio” el informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, pues dijo no tiene sustento y aclaró al gobierno de Joe Biden en México no hay tortura ni masacres.

“En México no se tortura, no es como antes que ellos se quedaban callados, nunca decía nada, en México no hay masacres, en México el estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos, en México se garantiza la libertad de expresión. No se persigue a nadie, no se reprime a nadie. Que no se confundan, lo único que hacen es exhibirse”, afirmó.

En su informe anual de derechos humanos concluye que México se desacredita a los periodistas, elementos de seguridad pública como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional han incurrido en homicidios ilegítimos, tortura y desaparición forzada.

Desde el martes, el presidente de México rechazó las conclusiones del informe y calificó a los estadounidenses como “mentirosos”.

En su conferencia matutina de este miércoles, López Obrador aseguró que este tipo de informes realizados por parte del gobierno de Estados Unidos representan una violación flagrante al derecho internacional y descalificó al departamento de Estado.

“En el departamento Estado no cambian, es una política añeja, anacrónica de quienes quieren meterse en la vida pública de otros países. ¿Con qué derecho? Es una violación flagrante al derecho internacional, ¿por qué tienen que intervenir? pero además es un departamentito dentro del departamento de Estado”, dijo.