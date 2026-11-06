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México

Fiscalía CDMX obtuvo orden de aprehensión contra hijo de Eugenio Derbez... pero un amparo cambió el proceso

De acuerdo con la Fiscalía de CDMX, pese a que Vadhir Derbez y sus abogados han manifestado públicamente su disposición a colaborar, el investigado no se ha presentado ante la Fiscalía.
vie 06 noviembre 2026 05:12 PM
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En la imagen se ve a Vadhir Derbez durante la presentación de una serie.
Vadhir Derbez es actor como su papá Eugenio Derbez. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro )

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una orden de aprehensión contra Vadhir Derbez, hijo del actor Eugenio Derbez , por el delito de violación; sin embargo, el recurso de amparo promovido por el investigado dejó sin efectos el mandamiento judicial, por lo que actualmente puede enfrentar el procedimiento penal en libertad.

La Fiscalía capitalina informó que la investigación está relacionada con hechos presuntamente ocurridos en abril de este año en la alcaldía Coyoacán y que ha reunido datos de prueba suficientes para judicializar el caso.

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¿Está cerrado el caso de Vadhir Derbez?

La autoridad precisó que la resolución derivada del amparo no significa que la indagatoria haya concluido ni que el investigado esté exento de comparecer ante las autoridades.

De acuerdo con la dependencia, pese a que Vadhir Derbez y sus abogados han manifestado públicamente su disposición a colaborar, el investigado no se ha presentado ante la Fiscalía.


Para conseguir su comparecencia, se han realizado al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos, sin que hasta ahora haya sido posible concretar la notificación.

La institución señaló que, al quedar sin efectos la orden de aprehensión, el investigado puede ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido.

La Fiscalía CDMX aseguró que continuará con las diligencias para impulsar el procedimiento penal y esclarecer los hechos, bajo el principio de presunción de inocencia.

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Eugenio Derbez Vadhir Derbez Ciudad de México

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