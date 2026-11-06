Fiscalía CDMX obtuvo orden de aprehensión contra hijo de Eugenio Derbez... pero un amparo cambió el proceso

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una orden de aprehensión contra Vadhir Derbez, hijo del actor Eugenio Derbez , por el delito de violación; sin embargo, el recurso de amparo promovido por el investigado dejó sin efectos el mandamiento judicial, por lo que actualmente puede enfrentar el procedimiento penal en libertad.
La Fiscalía capitalina informó que la investigación está relacionada con hechos presuntamente ocurridos en abril de este año en la alcaldía Coyoacán y que ha reunido datos de prueba suficientes para judicializar el caso.