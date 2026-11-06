Fiscalía CDMX obtuvo orden de aprehensión contra hijo de Eugenio Derbez... pero un amparo cambió el proceso

¿Está cerrado el caso de Vadhir Derbez?

La autoridad precisó que la resolución derivada del amparo no significa que la indagatoria haya concluido ni que el investigado esté exento de comparecer ante las autoridades.

De acuerdo con la dependencia, pese a que Vadhir Derbez y sus abogados han manifestado públicamente su disposición a colaborar, el investigado no se ha presentado ante la Fiscalía.

Respecto a la información difundida en medios de comunicación sobre una denuncia por violación contra Vadhir “N” ante la @FGRMexico, aclaramos que mantenemos una investigación independiente, por hechos presuntamente ocurridos en abril de este año, en la alcaldía Coyoacán. Obtuvimos una orden de aprehensión por el delito de violación, que fue inhabilitada debido a un juicio de amparo por parte del investigado, por ello enfrentará el procedimiento penal en libertad y será citado a audiencia inicial. La investigación continúa para esclarecer los hechos. Más información 👇 https://t.co/Ojh4IlwzdJ — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 6, 2026



Para conseguir su comparecencia, se han realizado al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos, sin que hasta ahora haya sido posible concretar la notificación.

La institución señaló que, al quedar sin efectos la orden de aprehensión, el investigado puede ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido.

La Fiscalía CDMX aseguró que continuará con las diligencias para impulsar el procedimiento penal y esclarecer los hechos, bajo el principio de presunción de inocencia.