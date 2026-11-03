“Es buena noticia”, dice Brugada sobre eventual visita del papa León XIV a la CDMX

Antes de eso, María Montserrat Alvarado, la nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, informó que el papa León XIV visitaría a ''Nuestra Señora de Guadalupe'', pero no aclaró en dónde exactamente.

El comentario detonó los rumores sobre el eventual viaje de León XIV a México.

La autoridad religiosa sí tiene programada una visita a América Latina en el 2027. Pero aún no se confirma que México esté incluido.

En México, la Basílica de Guadalupe, el Cerro del Tepeyac, es el sitio en el que miles visitan a la Virgen cada año.

México ya invitó al papa León XIV

El Gobierno de Claudia Sheinbaum invitó a León XIV a venir al país desde que asumió como la máxima autoridad de la iglesia católica del mundo.

A mediados de este año, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin dijo a Sheinbaum que había interés de León XIV de venir a México.

En octubre de este año, el papa León XIV fue operado en el hospital Gemelli de Roma para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Estudios médicos confirmaron que el papa tenía un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer.