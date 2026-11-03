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México

“Es buena noticia”, dice Brugada sobre eventual visita del papa León XIV a la CDMX

El Gobierno de Claudia Sheinbaum invitó a León XIV a venir al país desde que asumió como la máxima autoridad de la iglesia católica del mundo. Aún no hay visita agendada para la autoridad religiosa.
mar 03 noviembre 2026 02:13 PM
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El Papa León XIV se dirige a la multitud desde el balcón principal de St. Basílica de Pedro para el mensaje de Urbi et Orbi y bendición a la ciudad y al mundo como parte de las celebraciones de Pascua, en la plaza de San Pedro en el Vaticano el 5 de abril de 2025.
León XIV llegó al Vaticano tras la muerte del papa Francisco. (FOTO: ALBERTO PIZZOLI/AFP)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, celebró hoy una eventual visita del papa León XIV a la capital durante el 2027... pero el Vaticano aún no tiene agendado el evento.

“Ya tendremos más información. En el 2027. Será el próximo año. Hay que ver qué fechas y estaremos informando de inmediato. Pero ya es una buena noticia para la Ciudad de México”, dijo Brugada sobre la eventual visita de León XIV.

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Antes de eso, María Montserrat Alvarado, la nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, informó que el papa León XIV visitaría a ''Nuestra Señora de Guadalupe'', pero no aclaró en dónde exactamente.

El comentario detonó los rumores sobre el eventual viaje de León XIV a México.

La autoridad religiosa sí tiene programada una visita a América Latina en el 2027. Pero aún no se confirma que México esté incluido.

En México, la Basílica de Guadalupe, el Cerro del Tepeyac, es el sitio en el que miles visitan a la Virgen cada año.

México ya invitó al papa León XIV

El Gobierno de Claudia Sheinbaum invitó a León XIV a venir al país desde que asumió como la máxima autoridad de la iglesia católica del mundo.

A mediados de este año, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin dijo a Sheinbaum que había interés de León XIV de venir a México.

En octubre de este año, el papa León XIV fue operado en el hospital Gemelli de Roma para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Estudios médicos confirmaron que el papa tenía un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer.

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