Todavía no empiezan las campañas, ni hay candidatos oficiales, pero a ocho meses de la elección para elegir nueva administración estatal, en Nuevo León ya se vive de manera intensa la efervescencia política. En medio de ella, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza sabe que es momento de afilar las lanzas y soltar. No duda cuando se trata de referirse a Samuel García y su gubernatura: “es un gobierno fallido”.
Adrián de la Garza: “Hay hartazgo e indignación con Samuel García; la gente de Nuevo León va a castigar en 2027”
“No tengas duda. Hay un hartazgo y sobre todo hay una indignación de la gente de Nuevo León por el gobierno fallido que ha tenido y también por los actos y los escándalos de corrupción del gobernador, su familia y la gente que le rodea”, expresa al hablar del adversario con quien perdió la gubernatura en el 2021 y desde la condición de quien busca una revancha y tiene la seguridad de que esta vez la ganará.
“El golpe al erario a través de estos actos de corrupción es tremendo y grandísimo. Estamos hablando de miles de millones de pesos, pero además con un descaro de llevarse el dinero a sus cuentas personales y decir públicamente que ya no era dinero público, que era de dinero privado. Es una confesión que hace el gobernador del dinero que se está robando”, subraya el alcalde, quien aspira a relevar en el cargo a García.
De visita en las instalaciones de Expansión, el expocurador del estado manda un mensaje claro al gobernador en medio de un ‘pimponeo’ con videos donde exaltan sus obras y se acusan mutuamente de no cumplir sus promesas y de malos resultados de gobierno: “Es importante el ejemplo y la disciplina de respetar la ley y de las consecuencias de no respetarla”.
Más del tema:
Apenas el 28 de septiembre, el alcalde presentó su Segundo Informe de Gobierno en un acto al que asistieron los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón y los dirigentes nacionales del PAN, Jorge Romero y del PRI y del PRI, Alejandro Moreno.
De la Garza se dice preparado para el siguiente reto y asegura que se vive un momento diferente al de 2021 cuando perdió la gubernatura con Samuel García y también compitió Clara Luz Flores por Morena.
“De todo se aprende, por supuesto. Es un proceso en el que tuvimos nuestro aprendizaje”, señala, pero resalta la confianza que la gente de Monterrey le dio en el 2024, para llevarlo por tercera ocasión a la alcaldía.
“En el 2021, pierdo la gubernatura, pero el voto de la gente de Monterrey me vuelve a dar el respaldo porque yo le gano Monterrey a Samuel, en el 2021. En el 24 me vuelve a refrendar su voto, su confianza”, explica.
En 2015, contendió como abanderado del PRI por Monterrey y ganó; en 2018, el PAN estuvo a punto de arrebatarle la reelección con Felipe de Jesús Cantú, pero después de un proceso de impugnación y elecciones extraordinarias logró repetir en el cargo. En el año 2021, dejó la alcaldía para competir por la gubernatura, la que perdió contra el actual mandatario Samuel García. Y regresó a la contienda municipal en 2024, la que derivó en triunfo y su tercer periodo.
De visita en Expansión platicamos con él. Aquí parte de la entrevista:
¿Cómo ha sido gobernar la alcaldía, la capital del estado por lo enfrentados que están ambos gobiernos? ¿Cómo ha sido coordinarse?
Siempre hemos trabajado con toda la disposición para poder resolver con una planeación estratégica muy clara y, en esa planeación, teníamos en nuestra agenda de riesgos precisamente la posibilidad de que la posición del gobernador y del gobierno estatal, pues era en cómo estorbar o cómo hacer que no funcionaran las cosas. Sin embargo, la experiencia en el servicio público nos ha dado la posibilidad de nuestras propuestas y nuestros programas traducirlo en resultados. Todas nuestras propuestas, todos nuestros planes y programas se han ido ejecutando (...) pero por supuesto, si hubiera una clara intención y sobre todo una intención política del gobierno del Estado de trabajar por la gente, hubiéramos hecho mucho más.
Las encuestas actuales muestran un escenario donde Morena avanza en el estado. Movimiento Ciudadano tiene su voto duro muy significativo y se exige una alianza PRI-PAN para poder llegar, ¿cómo va la alianza?
Esto no es nuevo, empezó desde 2024, donde hubo una gran coalición y participación de los ciudadanos por Monterrey. Recuperamos la ciudad de Monterrey, en un gobierno participativo: participan los los dos partidos políticos, el PRI y el PAN, por supuesto, pero hay una gran participación de los ciudadanos, de la comunidad, de la academia, empresariales y todos tienen presencia en el gobierno municipal y eso nos ha permitido poderle dar resultado a la gente.
El 2024 nos dejó como enseñanza que a la gente no le gustan mucho esas alianzas; que no las sienten cercanas, que las sienten ajenas. ¿Cómo librar esto en Nuevo León?
Todo lo contrario en Nuevo León, fíjate; en Monterrey, en la elección, por ejemplo, yo había ganado las dos las dos elecciones pasadas con el PRI. Y en esta ocasión, el 2024, la gano con el PRI y con el PAN. ¿Qué quiere decir? Que los ciudadanos más que pensar en un partido, están pensando en personas, personas que puedan darle rumbo y orden a la ciudad y próximamente en 2027, al Estado.
¿Sería una semilla para que pudiera hacerse de nuevo a nivel nacional hacia rumbo al 2030?
Bueno, se habla inclusive de que se puede hacer una coalición, no nada más en Nuevo León y en los municipios de Nuevo León, en los distritos locales, en distritos federales, sino que puede ser una coalición nuevamente nacional. Obviamente, más que pensar en logros electorales, hay que pensar en logros ciudadanos.
¿La candidatura de Clara Luz Flores cómo la leen? ¿Es un acuerdo entre MC y Morena?
Pues bueno, yo lo veo como un proceso interno de Morena que incluso lo tiene, he visto que está un poco complicado, emproblemado, pero eso es un proceso interno de ellos (…) pero ahorita que decías que sí beneficia a un acuerdo con MC, no tenemos duda en Nuevo León que hay una sociedad entre Morena y MC.
¿En qué se ve?
Ha sido evidente cuando los ciudadanos y los partidos políticos y los grupos empresariales y políticos reclaman sanciones en contra del gobernador por sus escándalos de corrupción donde triangulado o donde para ser más objetivos, donde se ha llevado dinero del Estado a sus cuentas personales, cuando hay una reacción ciudadana de decir: "A ver, basta, eso se tiene que señalar, se tiene que castigar". Y se inicia los juicios políticos, quien salva al gobernador es precisamente Morena en Nuevo León.
Además, la semana pasada el coordinador de Morena en el Congreso, (Mario Soto) levantó la mano y dijo, "Ahora voy a ser de MC." Dice, Se descaró, se quitó la máscara
Hace unos días el gobernador descartó a su esposa Mariana Rodríguez para ser candidata porque dijo que va a ser mamá por tercera vez y puso al frente de la lista a Luis Donaldo Colosio. ¿Cómo ve esa figura?
“Nomás hay que corregir ese comentario porque el gobernador lo de descarta, pero la esposa le corrige la plan al gobernador inmediatamente le dice, "No, no, no; sí, sí voy, voy en diciembre." Es un problema, un conflicto así como el de Morena, seguramente el que trae dentro del Movimiento Ciudadano, porque están pensando nada más en el poder y en enriquecerse ellos en lo personal. No están pensando la gente”.
Más información:
Y, ¿Luis Donaldo Colosio Riojas?
Entiendo que Luis Donaldo, pues anda un poco pensando ir por Sonora o por Nuevo León, porque están pensando en un proyecto personal y no en un proyecto de Estado y de Nación.
Los electores en Nuevo León castigan en las urnas. Ya lo hemos visto con cuatro alternancias en el estado y los últimos dos gobernadores han terminado en la cárcel. ¿Qué le dice eso de la ciudadanía de primero de la ciudadanía de Nuevo León, que puede y que sabe que tiene el poder de elegir o castigar o premiar a los políticos en las urnas?
A mí en lo particular los ciudadanos de Monterrey me han dado su confianza, me han expresado también el apoyo para poder llegar a la ciudad de Monterrey en cinco ocasiones. Eso es invaluable para mí, pero sobre todo me compromete aún más (...) No he tenido ningún escándalo de ninguna naturaleza porque nos hemos dedicado a gobernar y a servir, que es para lo que la gente nos dio la confianza. Estoy seguro que en este 2027 si llegara a ser la posibilidad de reelegime o de aspirar a la gubernatura nuevamente, la gente va a tomar en consideración mis antecedentes como servidor público.
Usted fue procurador. Y ante los antecedentes que tenemos de dos gobernadores de Nuevo León que terminaron con procesos o en la cárcel, ¿qué se podría esperar para el gobernador Samuel García?
La lectura es muy clara, ya lo ha dicho la senaduría, el Congreso, que es aparte un un poder independiente, el Ejecutivo; lo han dicho, lo han expresado los medios de comunicación, todos los representantes de la sociedad civil, desde sociedad civil organizada, empresarial, repito la academia, las universidades, pues han señalado escándalos de corrupción nunca antes vistos en el estado de Nuevo León y creo que ni en México.
El golpe al erario a través de estos actos de corrupción es tremendo y grandísimo. Estamos hablando de miles de millones de pesos, pero además con un descaro de llevarse el dinero a sus cuentas personales y decir públicamente que ya no era dinero público, que era de dinero privado. Es una confesión que hace el gobernador del dinero que se está robando.
Entonces, creo que las autoridades encargadas de este tipo de asuntos deben de tener la más amplia disposición política y social para que hagan su trabajo de manera objetiva, investiguen y en caso de que hubiera irregularidades que se sancione con todo el rigor de la ley.
¿Por qué la “vieja política”, como la llaman sus adversarios, tendría mejores soluciones para Nuevo León?
Yo siempre he considerado que la política es una, no hay ni nueva ni vieja. La política es es la misma; es la forma en en cómo trabajar para que esté mejor la ciudadanía a través obviamente del servicio público, pero sí creo que hay nueva política, más bien mala política, que es la que está adoptando los esos que dicen que son la nueva política y que han estado afectando al estado, a los ciudadanos, a la competitividad y a la fortaleza del estado de de Nuevo León. Entonces, habrá que corregir porque obviamente ellos, en su narrativa, hablan de una nueva política. La política es la misma, ha existido toda la vida, solamente hay buena y mala política, la nueva política que ellos dicen es la mala política.