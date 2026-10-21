Casa de lujo de “El Negro” Durazo se convertirá en nueva universidad en la CDMX

“Lo que era un monumento a la corrupción, una casa que se construyó un jefe de la policía del Distrito Federal que tenía muchísimos lujos del dinero que se robó, lo vamos a convertir en una universidad, Universidad Nacional Rosario Castellanos, y un bachillerato nacional Margarita Maza”, expresó Sheinbaum.

¿Cómo es la Casa Tlalpan que se convertirá en universidad?

El predio original abarca más de seis hectáreas y contaba con una amplia infraestructura recreativa y de lujo. Entre sus instalaciones había una casa principal, discoteca, hemiciclo con esculturas romanas, helipuerto, caballerizas, plaza de toros, galgódromo, casino, alberca, campo de tiro, dos lagos artificiales, una sala para automóviles de colección, invernadero y canchas deportivas.

De acuerdo con Sheinbaum, el conjunto de inmuebles que integra Casa Tlalpan será destinado a los habitantes de la alcaldía para construir una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y un bachillerato nacional.

La transformación busca dar un nuevo uso a una propiedad asociada con la opulencia y el abuso de autoridad para convertirla en un espacio educativo.

“Lo que antes fue un símbolo de la corrupción hoy será un pilar para el futuro de nuestras juventudes”, señaló la mandataria.