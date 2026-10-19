Emma Coronel demanda a Penguin Random House ante el IMPI por uso de su imagen en libro de Anabel Hernández

En entrevista con Telemundo, el abogado explicó que el reclamo no cuestiona las afirmaciones contenidas en la investigación periodística, sino el uso de la fotografía de Coronel como recurso comercial para promocionar la obra.

“Lo que estamos haciendo valer son dos situaciones: uno, que ponen a la señora en la portada, pues bueno, como una estrategia de marketing para vender el libro”, explicó Torres.

Torres puntualizó que la imagen fue publicada originalmente por Coronel en su cuenta de Instagram y que posteriormente la editorial la incorporó a la portada con modificaciones visuales.

“Ella la publicó, digamos, la puso en su perfil de Instagram y la ponen en la portada, pero además la modifican, la pasan a una especie, no sé si de caricaturización, para darle un efecto llamativo por los colores que se usan”, relató.

El abogado aseguró que Penguin Random House ha argumentado que la libertad de expresión ampara el uso de la imagen. Sin embargo, rechazó esa postura: “Irónicamente, Penguin Random House dice que la libertad de expresión le permite hacer eso. Eso no se puede”.

El litigante insistió en que la demanda tiene un alcance específico y no pretende cuestionar las afirmaciones de Hernández sobre Coronel o su relación con Joaquín Guzmán Loera.

“No estamos hablando del contenido. La acción se limita al uso de la propia imagen”, afirmó.