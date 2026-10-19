Emma Coronel demanda a Penguin Random House ante el IMPI por uso de su imagen en libro de Anabel Hernández

Emma Coronel Aispuro emprendió acciones legales contra la editorial Penguin Random House por el uso de una fotografía suya en la portada del libro Emma y las otras señoras del narco, publicado en 2021 por la periodista Anabel Hernández.
La demanda, presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), busca una reparación económica por la utilización de su imagen sin autorización, de acuerdo con declaraciones de su abogado, Hugo Torres.
Publicidad
En entrevista con Telemundo, el abogado explicó que el reclamo no cuestiona las afirmaciones contenidas en la investigación periodística, sino el uso de la fotografía de Coronel como recurso comercial para promocionar la obra.
“Lo que estamos haciendo valer son dos situaciones: uno, que ponen a la señora en la portada, pues bueno, como una estrategia de marketing para vender el libro”, explicó Torres.
Torres puntualizó que la imagen fue publicada originalmente por Coronel en su cuenta de Instagram y que posteriormente la editorial la incorporó a la portada con modificaciones visuales.
“Ella la publicó, digamos, la puso en su perfil de Instagram y la ponen en la portada, pero además la modifican, la pasan a una especie, no sé si de caricaturización, para darle un efecto llamativo por los colores que se usan”, relató.
El abogado aseguró que Penguin Random House ha argumentado que la libertad de expresión ampara el uso de la imagen. Sin embargo, rechazó esa postura: “Irónicamente, Penguin Random House dice que la libertad de expresión le permite hacer eso. Eso no se puede”.
El litigante insistió en que la demanda tiene un alcance específico y no pretende cuestionar las afirmaciones de Hernández sobre Coronel o su relación con Joaquín Guzmán Loera.
“No estamos hablando del contenido. La acción se limita al uso de la propia imagen”, afirmó.
Publicidad
Emma Coronel reclama una reparación económica
La defensa de Coronel busca una compensación económica después de que el libro permaneciera en circulación durante varios años. Consultado sobre el monto que pretende obtener su clienta, Torres explicó que todavía no cuenta con una cifra definitiva porque la editorial tiene los datos oficiales de ventas.
“Lo que pidió la señora es, pues evidentemente una reparación económica”, respondió al ser cuestionado sobre las pretensiones de la demanda.
El abogado agregó que su equipo ha reunido información sobre la comercialización de la obra.
“Ahorita nosotros tenemos acreditados prácticamente 200,000 copias. Pero sí te puedo decir que son cientos de miles de copias que han vendido a costa de este derecho que es exclusivo de la señora y que nunca autorizó”, sostuvo.
Publicidad
Torres también aseguró que Coronel no dio permiso para que la fotografía fuera utilizada con fines editoriales ni para que se alterara su apariencia.
“Nunca autorizó ni que tomaran su foto, ni que la mutilaran, ni que la modificaran y mucho menos que la usaran en la portada del libro”, dijo.
La fotografía publicada en Instagram
La imagen que originó la controversia fue publicada por Coronel el 2 de julio de 2020, cuando cumplió 31 años. En ella aparece con una corona dorada de grandes dimensiones, una chamarra de vinil, una cadena gruesa y los labios pintados de rojo. La publicación estuvo acompañada del mensaje “Happy birthday to me”.
La fotografía se incorporó posteriormente a la portada de Emma y las otras señoras del narco, una investigación en la que Hernández aborda presuntos vínculos entre mujeres del espectáculo y figuras del crimen organizado. En el libro se mencionan distintas personalidades de la vida pública mexicana, entre ellas Galilea Montijo, Alicia Machado, Ninel Conde, Mariana Ríos, Paty Navidad y Lili Brillanti, además del actor Andrés García y el político Sergio Mayer.
Coronel ocupa la portada y da nombre a la obra por su relación con Guzmán Loera. No obstante, el procedimiento iniciado ante el IMPI se refiere específicamente a la utilización de su fotografía, de acuerdo con las declaraciones de su abogado.
El caso de Coronel se suma a una controversia anterior relacionada con otra publicación de Anabel Hernández. En 2025, el IMPI resolvió un procedimiento promovido por Violeta Vizcarra por el uso de fotografías suyas en Las señoras del narco: Amar en el infierno.
De acuerdo con los reportes difundidos sobre ese caso, el organismo determinó que Penguin Random House incurrió en una infracción por el uso no autorizado de las imágenes y le impuso una multa superior a medio millón de pesos.
Emma Coronel y su relación con "El Chapo"
Emma Coronel Aispuro, conocida por su matrimonio con Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa vuelve a los reflectores luego de que en 2021 se declaró culpable en Estados Unidos de delitos relacionados con el narcotráfico y lavado de dinero, por los que recibió una condena de tres años de prisión.
Coronel recuperó su libertad el 13 de septiembre de 2023 y permanece bajo supervisión federal, cuya conclusión está prevista para 2027.
Actualmente vive en California y ha orientado su actividad pública al modelaje, la creación de contenido digital y proyectos audiovisuales. En agosto de 2026 debutó como streamer en la plataforma Kick y, en septiembre, lanzó una convocatoria para su proyecto de transmisiones Mis Rancheritos.