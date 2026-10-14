La misteriosa muerte de la delfina Moana en Sonora

La dependencia informó que mantiene abiertas actuaciones de inspección, vigilancia y seguimiento para esclarecer los hechos y verificar el cumplimiento de la legislación ambiental.

Tras conocer el fallecimiento, personal de la Profepa inspeccionó el lugar, dio seguimiento a la necropsia y recabó información documental y técnica sobre el estado de salud y manejo de Moana, así como las condiciones de las instalaciones.

Mantenemos abiertas diversas actuaciones de inspección, vigilancia y seguimiento relacionadas con el fallecimiento de Moana, ejemplar de delfín en cautiverio ocurrido el pasado 1 de octubre, con el objetivo de esclarecer las circunstancias de su muerte, verificar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y, en su caso, determinar las posibles responsabilidades. 👉🏼 Más información: https://t.co/Snpz7x42am — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) October 14, 2026



La Procuraduría precisó que tanto las circunstancias en las que habría ocurrido el desprendimiento como su posible relación con el traumatismo forman parte de un procedimiento administrativo en curso. En este también se revisan los antecedentes de las visitas de inspección y las medidas que previamente se habían ordenado al establecimiento.

La investigación contempla determinar si se cumplieron las obligaciones relacionadas con la infraestructura, el mantenimiento de las instalaciones, el manejo de los ejemplares y la atención veterinaria, entre otros aspectos.

La Profepa señaló que, a partir de la valoración integral de las pruebas, determinará si existieron incumplimientos a la normativa ambiental y, en su caso, establecerá las responsabilidades y sanciones correspondientes.

Además, la dependencia mantiene el seguimiento de las condiciones de los demás delfines alojados en el establecimiento, con especial atención a su estado físico y de salud, alimentación, atención médico-veterinaria, condiciones de alojamiento, calidad del agua y funcionamiento de los sistemas de soporte de vida.

La Profepa indicó que continuará con las acciones necesarias para esclarecer la muerte de Moana y verificar que los ejemplares que permanecen bajo cuidado humano cuenten con condiciones adecuadas, conforme a la legislación ambiental y las disposiciones de protección de la vida silvestre.