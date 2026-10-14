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México

La misteriosa muerte de la delfina Moana en Sonora

La posible relación de la muerte con el desprendimiento de infraestructura en el Delfinario de Sonora está bajo investigación.
mié 14 octubre 2026 01:21 PM
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En la imagen se ve a un delfín dentro de un estanque en el delfinario de Sonora.
La muerte de la delfina fue reportada el pasado 1 de octubre. (Foto: Especial )

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) investiga las circunstancias en las que murió Moana, una delfina que permanecía en cautiverio en el Delfinario Sonora y cuyo fallecimiento ocurrió el pasado 1 de octubre.

Los resultados de la necropsia reportaron un traumatismo asociado con su muerte, mientras que la posible relación de la lesión con el desprendimiento de un elemento de la infraestructura del establecimiento se encuentra bajo valoración.

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La dependencia informó que mantiene abiertas actuaciones de inspección, vigilancia y seguimiento para esclarecer los hechos y verificar el cumplimiento de la legislación ambiental.

Tras conocer el fallecimiento, personal de la Profepa inspeccionó el lugar, dio seguimiento a la necropsia y recabó información documental y técnica sobre el estado de salud y manejo de Moana, así como las condiciones de las instalaciones.


La Procuraduría precisó que tanto las circunstancias en las que habría ocurrido el desprendimiento como su posible relación con el traumatismo forman parte de un procedimiento administrativo en curso. En este también se revisan los antecedentes de las visitas de inspección y las medidas que previamente se habían ordenado al establecimiento.

La investigación contempla determinar si se cumplieron las obligaciones relacionadas con la infraestructura, el mantenimiento de las instalaciones, el manejo de los ejemplares y la atención veterinaria, entre otros aspectos.

La Profepa señaló que, a partir de la valoración integral de las pruebas, determinará si existieron incumplimientos a la normativa ambiental y, en su caso, establecerá las responsabilidades y sanciones correspondientes.

Además, la dependencia mantiene el seguimiento de las condiciones de los demás delfines alojados en el establecimiento, con especial atención a su estado físico y de salud, alimentación, atención médico-veterinaria, condiciones de alojamiento, calidad del agua y funcionamiento de los sistemas de soporte de vida.

La Profepa indicó que continuará con las acciones necesarias para esclarecer la muerte de Moana y verificar que los ejemplares que permanecen bajo cuidado humano cuenten con condiciones adecuadas, conforme a la legislación ambiental y las disposiciones de protección de la vida silvestre.

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Tags

Delfines Sonora Animales innovación, animales

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